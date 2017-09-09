Из Днепра: городские тюрьмы - вчера и сегодня

РИА Новости Украина

Кто бы мог подумать, что еще чуть больше ста лет назад на месте сквера возле ОГА находились арестантские роты и большой тюремный замок, а в современном следственном изоляторе на Чичерина есть даже своя церковь? Издание Vgorode (Днепр) рассказывает об исправительных учреждениях города и о том, как они менялись с течением времени.

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Автор материала – Екатерина Шевцова.

Батько Махно взорвал все тюрьмы в городе

В 1910 году на месте арестантских рот (сегодня на этом месте сквер Героев возле ОГА) Городская Дума решила построить гимназию. Напротив Коммерческого училища (сегодня Облсовет) начали готовить участок под строительство здания 2-й Классической гимназии. О том, что земля принадлежит тюрьме все почему-то забыли.

Фото: группы "Екатеринослав-Днепропетровск". Руины Арестантских рот на территории современного Сквера Героев (бывш. им. Ленина)

Неудивительно, что в течение нескольких дней командир арестантских рот попросту выдворил со стройки всех рабочих вместе с членом городской управы, который ими руководил. Мол, нечего чужой участок занимать.

В результате Министерство юстиции постановило, что город должен выделить тюрьме кругленькую сумму на строительство нового здания, а взамен получить землю под гимназию. После большого скандала и продолжительных споров (Дума до последнего не хотела давать деньги) в 1913 году началось строительство новой тюрьмы.

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Но и здесь случилось непредвиденное. В 1919-ом свободолюбивый Батько Махно приказал взорвать все места лишения свободы в городе. Так и жили без тюрем почти 10 лет.

Только в 1927 году начали достраивать следственный изолятор на улице Чичерина (сегодня улица Надежды Алексеенко). Здание могло вместить рекордное количество арестантов – до 1 800 человек. Закончили его строить только к 1930 году.

dp.vgorode.ua СИЗО на улице Надежды Алексеенко в Днепре

Новое тюремное здание на Чичеринской улице называлось Домом предварительного заключения и порядки там были одними из самых мягких в стране. Заключенных ежедневно выводили на полуторачасовые прогулки, а на обед давали даже кусочек мяса (роскошь по тем временам в таких местах).

Днепровская тюрьма сегодня

Сегодня в СИЗО на улице Надежды Алексеенко есть не только свой кинотеатр для заключенных, но даже комната, где можно помолиться. Эдакий собственный храм. Заключенные не только выходят на прогулки, но и могут сыграть в футбол. Питание регулярное. Естественно, в следственном изоляторе есть свой пищеблок.