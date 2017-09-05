Старенький: СИЗО разрушаются намеренно

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

На пенитенциарную систему в Украине в этом году выделили 3,7 миллиарда гривен. А это меньше половины от необходимых средств. Об этом заявил заместитель министра юстиции Денис Чернышов.

По его словам, денег прежде всего не хватает на достойные зарплаты, а также на ремонт старых помещений и строительство новых СИЗО.

Сложившуюся ситуацию в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал экс-глава пенитенциарной службы в Украине Сергей Старенький.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи дійсно пенітенціарна система настільки недофінансована?

— Вона насправді є недофінансованою, але, якщо говорити про проблему пенітенціарної системи, то вони полягають якраз не в тому, що треба вимагати від держави, від платників — дайте нам іще грошей. Річ в тому, що треба кардинально переглянути систему фінансування пенітенціарної служби. Вона повинна заробляти сама на себе по великому рахунку. Засуджені повинні працювати, вони повинні отримувати кошти, і за рахунок цього покращувати умови утримання. А на сьогоднішній день, на жаль, Міністерство юстиції заявляє — дайте нам ще коштів. А ще рік тому вони заявляли, що ми реформуємо пенітенціарну систему, нам не потрібно більше коштів, ми їх просто перерозподілемо, і всім буде добре. Насправді це не так. На сьогоднішній день фінансування заробітних плат перебуває на найнижчому рівні серед правоохоронних органів. Молодші інспектори, прапорщики отримують по 3200 гривень — це ті, які безпосередньо працюють у виправних установах. Треба менше просто, скажімо так, красти на закупівлях продуктів харчування, на медикаментах, і тоді буде коштів вистачати на заробітні плати.

Государственная пенитенциарная служба Украины Сергей Старенький. Архивное фото

Куди взагалі йдуть кошти, де вони зникають?

— Просто справедливо розподіляти кошти, а вони розподіляються вкрай несправедливо, тому що працівники безпосередньо міністерства отримують заробітні плати по 20-30 тисяч гривень — це начальники відділів. А, наприклад, керівник колонії отримує 7-8 тисяч гривень. Це не заробітна плата. А які заробітні плати в Мінюсті, ми бачимо, нещодавно ми побачили як Державна виконавча служба отримує кошти і так далі. Це насправді один фонд заробітної плати, який є на весь Мінюст, і треба його просто справедливо розподіляти для того, щоб співробітники отримували свої заробітні плати рівномірно так, як вони і працюють, а не так як хочеться Міністерству юстиції.

Скільки на день коштів передбачено на утримання одного ув'язненого?

— Утримання одного в'язня вираховується так. Воно, по-перше, складається з його харчування — це приблизно десь 18 гривень на день. Плюс комунальні платежі — це енергоносії, опалення, вода тощо. Приблизно десь утримання одного в'язня для бюджету обходиться в півтори-дві тисячі гривень на все. Звичайно, за ці кошти важко щось зробити нормальне, але ж мова не йде про те, що ми хочемо покращити умови утримання в'язнів в Міністерстві юстиції. Йдеться про те, що ми хочемо підняти зарплати, про в'язнів там взагалі не згадується, наскільки я читав цю заяву Дениса Чернишова. Тому я взагалі думаю, що ніякого аудиту за ці півтора року, що реформується служба, взагалі не проводилось. Це, знаєте, просто: давайте це зробимо, добре, давайте, дайте нам півтора мільярда гривень… Якихось фахових оцінок і фахових прогнозів, на жаль, на сьогоднішній день немає, тому я думаю, що це просто такі заяви, знаєте, щоб їх пожаліли і не питали за те, чому гинуть люди там щотижнево в кожній установі — то там в'язня вбили, то там співробітника побили тощо.

Скільки нових СІЗО треба в ідеалі побудувати в Україні?

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— Тут треба розділяти. Те, що потрібно будувати, Міністерство юстиції заявляє вже дуже давно, вони на цьому побудували цілу піар-компанію: давайте побудуємо новий СІЗО у Києві, новий СІЗО у Львові. Вже півтора роки про це ідуть розмови, на жаль, жодного кроку в цьому напрямку не зроблено. Те, що всі слідчі ізолятори уже вкрай занедбані і старі — це дійсно так, насправді за часів не тільки незалежної України, а ще й радянської України, починаючи з 1917-го року, на території України жодного нового слідчого ізолятора не було побудовано. Тобто всім цим будівлям уже понад 100 років. Звичайно, з одного оку, треба будувати нові СІЗО, але з іншого боку, я не знімаю відповідальності з Мінюсту і за те, що останні три роки вони взагалі не фінансували навіть поточні ремонти тих установ, які можна було б зберегти, але вони умисно не виділяють на це кошти, тому що хочуть довести їх до того стану, щоб потім заявляти, як це зараз і відбувається, про те, що треба продати ці установи, вони уже в поганому стані, як Лук'янівське СІЗО, наприклад, давайте їх продамо, вони уже занедбані. Хоча насправді там є і нормальні будівлі, які б могли відповідати тим вимогам, які є на сьогоднішній день. Наприклад, в Києві побудовано чотири роки назад і запущено новий жіночий корпус на 200 осіб по європейським нормам, він новий, і нормальні там умови утримання. І інші корпуси є. Тому я думаю, що це безвідповідальна політика, і люди не дуже розуміють, про що вони говорять.

Навіщо продавати ізолятори? Дорога земля там, де розташоване, наприклад, Лук'янівське СІЗО?

— Я не знаю, наскільки вона дорога, тому що ця земля не просто це шмат в місті Києві, а вона несе якесь історичне навантаження, і будівлі там належать до історичних пам'яток, земля дійсно у центрі міста. Вибачте за кощунство, але землі Бабиного Яру не виставляють на продаж, тому що там трагедія відбувалася. І Лук'янівське СІЗО насправді теж було дуже багато історичних подій, які несуть негативний підтекст, і просто інвестори, які б могли теоретично щось побудувати, вони не хочуть просто з цим зв'язуватись, тому що там є підстави думати, що будуть і протести громадськості. Я думаю, що це безперспективно. Треба дійсно будувати новий СІЗО, і потреба в цьому вже є давно, і розмови ведуться про це вже давно — на моїй пам'яті точно років 12-13, а може й більше, тому просто треба відповідально до цього підійти. І для будівництва СІЗО, наприклад, у місті Києві або під Києвом десь на 1000 осіб у державному бюджеті гроші знайдуться.

В світовій практиці побудова нового СІЗО коштує приблизно 10 тисяч доларів на одного ув'язненого. У нас який показник?

— Я думаю, що це не правильні оцінки міністерства юстиції, тому що ми можемо просто взяти для реальних оцінок дві цифри. Наприклад, в Казахстані, де приблизно така ж економіка, як у нас, і рівень, як у нас, було побудовано новий слідчий ізолятор на 2000 осіб за сучасними нормами, він коштував 80 тисяч доларів. Якщо взяти корпус київського СІЗО, який був побудований і введений в експлуатацію чотири роки тому, то на 200 осіб він коштував три мільйони доларів, але він уже був побудований на готовій території СІЗО, тобто не треба було додаткових охоронних споруд, парканів якихось, господарчих тощо, тобто це просто одна будівля побудована.

Думская.net Экскурсия по одесскому СИЗО

На що зараз найбільше скаржаться самі ув'язнені?

— Це комплекс проблем, і я б не став говорити тільки про ув'язнених. Приклад, родичі ув'язнених скаржаться на те, що їм доводиться носити передачі щотижнево, тому що якість їжі неприйнятна в установах. І в'язні на це скаржаться, але ми бачимо, які черги на передачі, ми бачимо, які побутові умови — в'язні ремонт роблять за свій кошт. Побутові умови взагалі всі неприйнятні на сьогоднішній день. І ті, хто їх повинен утримувати в належному стані, на жаль, каже, що у нас нема грошей, дайте нам гроші.

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Реальних змін не відбулося у пенітенціарній системі?

— На жаль, зміни відбулися, і зміни відбулися вкрай негативні, і саме тому, що на сьогодні, якщо чесно казати, світ в'язнів і світ адміністрації — вони не перетинаються. В'язні живуть як вони вміють, як можуть, адміністрація не втручається в ці події. На жаль, фінансування і адміністрації, і утримання в'язнів на вкрай низькому стані, і контролю за тим, що відбувається в середовищі в'язнів, на жаль, на сьогоднішній день немає, ми це бачимо за подіями і в Одеському СІЗО, де там було звіряче вбивство співробітниці, і в інших установах, в яких і напади на співробітників. Тому, я думаю, що на сьогоднішній день система не тільки не реформується, вона розвивається в негативному напрямі, вона деградує.

Ранее Сергей Старенький заявил в эфире Голоса Столицы, что инвесторам не интересно вкладывать средства в Лукьяновское СИЗО из-за неуверенности в честности предложений Минюста.

А правозащитник Владимир Чемерис в эфире "ГС" заявил, что Минюст хочет заработать на переводе Лукьяновского СИЗО за черту города, поскольку земля в центре Киева — лакомый кусочек.