Минюст о ситуации с СИЗО в Украине: древнейшей постройке - 400 лет

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. В Украине только 2% зданий пенитенциарной службы соответствуют международным стандартам, заявил в интервью DT.UA заместитель министра юстиции Денис Чернышев.

"Такими, которые соответствуют международным стандартам, признаны лишь около 2% зданий. Древнейшая постройка — 1614 г. Лукьяновское СИЗО — в 1859-м. КПД сетей, труб, теплотрасс движется к нулю. Ремонтировать бессмысленно. Есть текущие ремонты. На них мы закладываем несколько сот миллионов гривен в бюджетных предложениях на следующий год. Сколько выделят — не знаю", — сказал он.

По его словам, в сложившейся мировой практике построение нового СИЗО Гринфилд стоит примерно 10 тыс. долл. на одного заключенного.

"Поскольку стоимость труда и стройматериалов у нас несколько ниже — около 8 тыс. долл.", — уточнил он.

Напомним, в последнее время в Украине разгорелся скандал из-за ситуации с СИЗО.