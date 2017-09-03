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    Общество

    Минюст о ситуации с СИЗО в Украине: древнейшей постройке - 400 лет

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    Как сообщил заместитель министра юстиции Денис Чернышев, Лукьяновское СИЗО было построено еще в 1859 году, а древнейшая постройка - еще в 1614 г.
    СИЗО. Архивное фото
    Думская.net

    КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. В Украине только 2% зданий пенитенциарной службы соответствуют международным стандартам, заявил в интервью DT.UA заместитель министра юстиции Денис Чернышев.

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    "Такими, которые соответствуют международным стандартам, признаны лишь около 2% зданий. Древнейшая постройка — 1614 г. Лукьяновское СИЗО — в 1859-м. КПД сетей, труб, теплотрасс движется к нулю. Ремонтировать бессмысленно. Есть текущие ремонты. На них мы закладываем несколько сот миллионов гривен в бюджетных предложениях на следующий год. Сколько выделят — не знаю", — сказал он.

    По его словам, в сложившейся мировой практике построение нового СИЗО Гринфилд стоит примерно 10 тыс. долл. на одного заключенного.

    "Поскольку стоимость труда и стройматериалов у нас несколько ниже — около 8 тыс. долл.", — уточнил он.

    Напомним, в последнее время в Украине разгорелся скандал из-за ситуации с СИЗО.

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