В Украине создана новая служба по управлению тюрьмами

КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Кабинет министров создал новую исполнительную службу, которая будет управлять пенитенциарной системой Украины, сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко, передает DT.UA.

Так он отметил на вопрос о реформировании Министерства юстиции, в состав которого вошли несколько департаментов ликвидированной пенитенциарной службы.

"На позапрошлом Кабмине мы приняли решение о создании исполнительной службы. Думаю, ей и будут переданы все эти полномочия, которые правильно считаются несвойственными. Это будет отдельное юридическое лицо, которое будет решать весь комплекс задач, кроме формирования политики в сфере пенитенциарной службы", — отметил Саенко.

Сейчас Минюст руководит тюрьмами, предприятиями, на которых работают заключенные, а также медицинскими учреждениями, в которых они лечатся.

Ранее экс-глава пенитенциарной службы Сергей Старенький заявил, что за 1,5 года, пока реформируется пенитенциарная служба, никто не проводил аудита, а изменения в системе, если и происходят, то только в худшую сторону.