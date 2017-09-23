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    Общество

    В Украине создана новая служба по управлению тюрьмами

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    Министр Кабинета министров сообщил, что было принято решение о создании исполнительной службы: "Это будет отдельное юридическое лицо, которое будет решать весь комплекс задач, кроме формирования политики в сфере пенитенциарной службы".
    Тюрьма. Архивное фото
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Кабинет министров создал новую исполнительную службу, которая будет управлять пенитенциарной системой Украины, сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко, передает DT.UA.

    Сергей Старенький. Архивное фото
    Государственная пенитенциарная служба Украины
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    Так он отметил на вопрос о реформировании Министерства юстиции, в состав которого вошли несколько департаментов ликвидированной пенитенциарной службы.

    "На позапрошлом Кабмине мы приняли решение о создании исполнительной службы. Думаю, ей и будут переданы все эти полномочия, которые правильно считаются несвойственными. Это будет отдельное юридическое лицо, которое будет решать весь комплекс задач, кроме формирования политики в сфере пенитенциарной службы", — отметил Саенко.

    Сейчас Минюст руководит тюрьмами, предприятиями, на которых работают заключенные, а также медицинскими учреждениями, в которых они лечатся. 

    Ранее экс-глава пенитенциарной службы Сергей Старенький заявил, что за 1,5 года, пока реформируется пенитенциарная служба, никто не проводил аудита, а изменения в системе, если и происходят, то только в худшую сторону.

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