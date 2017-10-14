Праздник к нам приходит. "Правильная" история ко Дню защитника Украины

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В 2014 году в Украине появился новый праздник. Указом президента 14 октября начали отмечать День защитника Украины, вместе с этим отменен указ о праздновании Дня защитника Отечества 23 февраля. 14 октября выбрали неслучайно: в этот день отмечается православный праздник — Покрова Пресвятой Богородицы.

Также с 1999 года 14 октября именуется Днем украинского казачества, в этот же день отмечается создание Украинской повстанческой армии.

В 2015 году президент Порошенко заявлял, что День защитника Украины должен стать всенародным праздником, равным по значимости с Рождеством, Пасхой и Днем независимости.

В целом для украинских властей этот день очень важен идеологически: в условиях, когда АТО пока еще аккуратно, но настойчиво называют новой отечественной войной, необходима и новая (или хорошо забытая старая) общественная мифология.

"Правильная" история

За влияние на умы традиционно отвечает Институт национальной памяти во главе с Владимиром Вятровичем. В этом году УИНП проводит фестиваль "Історія.UA", в рамках которого обещает "без брома и нафталина" рассказывать об истории страны.

Два дня фестиваля – две разные концепции: первый день посвящен 100-летию Украинской революции 1917-1921 годов, второй – 75-летию создания УПА. Также представят детскую настольную игру "Украинская революция" и уличную выставку "УПА — ответ непокоренного народа. Антисоветский фронт".

"Убежден, что через интересное представление истории мы сможем привлечь внимание еще больше украинцев, сможем рассказать им о том, что было важным в прошлом", — заявил Вятрович 12 октября на пресс-конференции в Киеве.

Оттенков "истории от Вятровича" особо не скрывают: героизм УПА, национализм, построение украинской нации.

Отдельный вопрос – "нынешняя российско-украинская война". На фестивале будут дискутировать, "как увековечивать тех героев, которые отдали жизнь за Украину".

Не забыли организаторы и о кино: обещают показать 9 художественных и документальных фильмов.

Председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко заявил, что "кинематограф имеет чрезвычайно мощное влияние на формирование национальной идентичности, национальной памяти, и может существенно влиять на будущее нации". Он сообщил, что сейчас снимается ряд исторических фильмов об Украинской революции, о борьбе украинских националистов в 30-е годы. Будут также фильмы на тему ОУН-УПА.

Союз власти и радикалов

В целом поведение Института нацпамяти и его симпатиков вызывает ощущение долго ожидаемого реванша. Было нельзя, а теперь стало можно – отсюда героизация УПА, декоммунизация, новая волна антироссийской риторики и действий.

А официальные власти, отдав на откуп националистам гуманитарную политику и надеясь таким образом нарастить "патриотический"электорат Западной Украины, играют с огнем. Ведь радикалы могут быть лишь времеными союзниками – по факту они всегда в оппозиции к власти, критикуют ее за слабость, мягкость и полумеры.

И цели с властью у них – совершенно разные.