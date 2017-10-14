наверх
14.10.201717:57
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Праздник к нам приходит. "Правильная" история ко Дню защитника Украины

    Тема:

    День защитника Украины. В ожидании провокаций (27)

    (обновлено: )33616
    Пока украинцы готовятся к удлиненным выходным и Дню защитника Украины, Институт национальной памяти позаботился об идеологической составляющей нового праздника. Подготовили настольную игру, обещают уличную выставку об УПА и много патриотического кино.
    Владимир Вятрович. Архивное фото
    Украинское фото

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    В 2014 году в Украине появился новый праздник. Указом президента 14 октября начали отмечать День защитника Украины, вместе с этим отменен указ о праздновании Дня защитника Отечества 23 февраля. 14 октября выбрали неслучайно: в этот день отмечается православный праздник — Покрова Пресвятой Богородицы. 

    Также с 1999 года 14 октября именуется Днем украинского казачества, в этот же день отмечается создание Украинской повстанческой армии.

    В 2015 году президент Порошенко заявлял, что День защитника Украины должен стать всенародным праздником, равным по значимости с Рождеством, Пасхой и Днем независимости.

    Мустафа Найем. Архвиное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    А где твоя палатка? Найем собирает новый Майдан

    В целом для украинских властей этот день очень важен идеологически: в условиях, когда АТО пока еще аккуратно, но настойчиво называют новой отечественной войной,  необходима и новая (или хорошо забытая старая) общественная мифология. 

    "Правильная" история

    За влияние на умы традиционно отвечает Институт национальной памяти во главе с Владимиром Вятровичем. В этом году УИНП проводит фестиваль "Історія.UA", в рамках которого обещает "без брома и нафталина" рассказывать об истории страны. 

    Два дня фестиваля – две разные концепции: первый день посвящен 100-летию Украинской революции 1917-1921 годов, второй – 75-летию создания УПА. Также представят детскую настольную игру "Украинская революция" и уличную выставку "УПА — ответ непокоренного народа. Антисоветский фронт". 

    "Убежден, что через интересное представление истории мы сможем привлечь внимание еще больше украинцев, сможем рассказать им о том, что было важным в прошлом", — заявил Вятрович 12 октября на пресс-конференции в Киеве.

    Оттенков "истории от Вятровича" особо не скрывают: героизм УПА, национализм, построение украинской нации.  

    Отдельный вопрос – "нынешняя российско-украинская война". На фестивале будут дискутировать, "как увековечивать тех героев, которые отдали жизнь за Украину". 

    Митинг по случаю годовщины УПА. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Перерастут ли акции и протесты 14-17 октября в новый Майдан? Опрос экспертов

    Не забыли организаторы и о кино: обещают показать 9 художественных и документальных фильмов. 

    Председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко заявил, что "кинематограф имеет чрезвычайно мощное влияние на формирование национальной идентичности, национальной памяти, и может существенно влиять на будущее нации". Он сообщил, что сейчас снимается ряд исторических фильмов об Украинской революции, о борьбе украинских националистов в 30-е годы. Будут также фильмы на тему ОУН-УПА.

    Союз власти и радикалов

    В целом поведение Института нацпамяти и его симпатиков вызывает ощущение долго ожидаемого реванша. Было нельзя, а теперь стало можно – отсюда героизация УПА, декоммунизация, новая волна антироссийской риторики и действий. 

    А официальные власти, отдав на откуп националистам гуманитарную политику и надеясь таким образом нарастить "патриотический"электорат Западной Украины, играют с огнем. Ведь радикалы могут быть лишь времеными союзниками – по факту они всегда в оппозиции к власти, критикуют ее за слабость, мягкость и полумеры. 

    И цели с властью у них – совершенно разные.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Киеве стартует марш националистов в честь УПА. Онлайн
    День защитника Украины. В ожидании провокаций
    Марина Ставнийчук
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Директор департамента госзакупок Минобороны Владимир Гулевич
    Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Пенсионерка. Архивное фото
    Пенсионная реформа: суть и скрытое