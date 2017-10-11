Ни дня без сюрприза: интернет станет дорогим, а значит менее доступным

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Украинцев все меньше в интернете

В начале октября был опубликовано исследование, которое ставит под сомнение появление в обозримом будущем "нации стартапов", о котором недавно заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Согласно данным исследования Connected Consumer Study 2017, опубликованном компанией Google, в этом году количество украинцев, ежедневно использующих интернет, уменьшилась с 52% до 48%, то есть, на четыре процентных пункта.

По данным исследования (который проводился в виде опроса), пользователи старше 65 лет составляют 5% от общего количества пользователей интернета в Украине. 10% пользователей интернет — люди от 55 до 64 лет, 18% — пользователи от 45 до 54 лет.

"Самыми активными" категориями интернет-пользователей в Украине считаются люди 25-34 и 35-44 лет, их 27% и 23% от общего числа.

При этом, у людей становятся больше количество гаджетов с доступом в интернет. Согласно данным исследования, на одного украинца приходилось 1,4 подключенных к интернету устройств (по сравнению с 1,2 устройств в 2016 году).

Таким образом, несмотря на возросшее количество интернет-устройств, украинцы постепенно снижают количество ежедневных заходов в Мировую паутину. Исследование не объясняет причину сокращения посещений.

Возможно, это вызвано финансовыми затратами. У людей есть более дешевый мобильный интернет, поэтому они реже заходят в Сеть с помощью персонального компьютера, дабы сэкономить на интернет-услугах. Кто-то слишком занят зарабатыванием денег, чтобы ежедневно заходить в интернет, кто-то пытается сэкономить лишние 100-150 гривен, поэтому вовсе отказываются от Сети, как от лишней услуги.

Впрочем, по мнению представителей отрасли, данные цифры не свидетельствуют о снижении количества регулярных пользователей Сети.

"Я думаю, что это связано с методикой исследования. Ввиду запрета некоторых российских сайтов часть украинских пользователей стала использовать VPN, поэтому часть пользователей не видна, думаю, разница в 2-4 процента не является информативной разницей в такого рода исследовании", — сообщил РИА Новости Украина президент компании "Ольшанский и партнеры" Александр Ольшанский.

"Интернет стал таким же жизненно необходимым продуктом, как хлеб и молоко, поэтому я не думаю, что подорожание интернет-услуг на несколько десятков гривен приведет к массовому отказу пользователей от интернета", — подчеркнул РИА Новости Украина президент Украинской Интернет-Ассоциации Владимир Федиенко.

Интернет подорожает из-за доллара и… паранойи государства

По мнению Федиенко, цены на услуги интернет в следующем году могут подорожать до 50%.

"Подорожание услуг произойдет по объективным причинам, потому что дорожает электроэнергия, а это одна из составляющих себестоимости интернет-провайдеров. Стоимость аренды размещенного оборудования для провайдеров также сильно дорожает. На стоимость влияет также массовое воровство. Воруют много кабелей, оборудования, а это все закупается за валюту. Тарифы не повышались для операторов наверное уже лет 5-6 по стране, поэтому вскоре цены придется повышать", — сообщил Федиенко.

"На сегодняшний день в Украине предоставляется самый дешевый интернет. Возможно, не самый дешевый в мире, но один из самых дешевых в мире точно. По соотношению цена качество мы чемпионы мира с большим отрывом. Я не знаю ни одной страны, где можно за три доллара получить вполне приличный интернет", — считает Ольшанский.

Эксперт полагает, что рост курса доллара привел к увеличению провайдерами расходов на закупку импортного оборудования, тогда как расходы пользователей почти не менялись.

"Если вы по курсу 8 платили за интернет порядка 60-70 грн, то есть, почти 10 долларов в месяц, то сейчас с учетом нового курса доллара интернет должен был стоить 270 грн, однако средний платеж остался на уровне 120-130 грн. Таким образом, в долларовом эквиваленте услуги интернета подешевели вдвое. Однако в Украине высокая инфляция, все массово дорожает: бензин дорожает, колбаса дорожает, электричество дорожает, доллар дорожает, все остальное подвержено этому процессу. Поскольку в себестоимости основные затраты — материальные и все долларовые, то не мудрено, что услуги интернет будут дорожать, не уверен, что на 50%, но то что будут дорожать, это точно. Если кабель подорожал за 3 года в 3 раза, то провайдер не может не заложить эти затраты в стоимость своих услуг", — отметил Ольшанский.

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По его словам, в парламенте находится на рассмотрение целая группа законодательных актов, которая обязывает провайдеров нести дополнительные расходы на фильтрацию, отслеживание и сохранение переданных пользователям данных. По подсчетам Ольшанского, принятие этих законов может повысить услуги провайдеров еще на 10%.

Таким образом, украинские пользователь интернета оплатит из своего кармана валютную авантюру государства, но и очередного Большого Брата, которые будет следить за тем, какая пользователю передается информация.