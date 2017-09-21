Эксперт: рост цен на сигареты в Украине выгоден ЕС

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Кабмин предлагает Раде рассмотреть законодательную инициативу о повышении акциза на табачные изделия. Документом предполагается повысить сбор на сигареты до 90 евро за тысячу штук до 2025 года.

В следующем году предлагается увеличить акциз на прогнозный индекс потребительских цен более чем на 11% и дополнительно почти на 17%, а дальше планируется ежегодно поднимать ставку сбора на 20%.

Каких последствий следует ожидать от поднятия акциза, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Если этот документ поддержат в парламенте, насколько вырастет стоимость сигарет в следующем году?

– Парламент в любом случае поддержит этот законопроект, потому что табачники просили, прежде всего, для себя прогноза рынка на несколько лет вперед. То есть то, чего не могут получить остальные сферы бизнеса, табачники получили.

Им сказали, что каждый год акциз будет увеличиваться на такую то суму. Поэтому они теперь могут прогнозировать свой бизнес на семь лет вперед до 2025 года, а мы можем прогнозировать стоимость сигарет, исходя из ежегодного повышения акциза.

Поэтому сейчас будет повышаться все ставки налогов. Это и обычный акциз и более сложный. В следующем году, я думаю, что мы выйдем на пачку сигарет и в 35, и 40 гривен за недорогие сигареты.

Как может происходить это поднятие цены?

– Кабмин хочет каждый год повышать по одному акцизу ставку. И эта ставка будет повышаться семь лет с 2018 по 2025 год и к 2025 году ставка акциза на сигареты в Украине сравняется с европейскими ставками.

Цены на алкоголь и сигареты

Но здесь, я бы хотел заметить, что для тех, кто курит, они будут курить по европейским только к 2025 году, а вот для тех, кто покупает спиртное, они покупают его уже по европейским уже в 2017 году, потому что ставки европейские на алкоголь уже приняты в этом году.

На пиво мы уже перешагнули минимальную европейскую ставку, а где-то в начале следующего года мы выйдем на минимальный акциз европейский и по водке.

Какова основная цель увеличения акцизных сборов? Уменьшить количество курильщиков, наполнить бюджет или что-то другое?

– Фактор здоровья на сегодняшний день не самый актуальный. Это, прежде всего, наполнение бюджета, а, с другой стороны, это обязательство Украины перед ЕС по повышению акциза, потому что Европа сейчас страдает от экспорта контрабандных сигарет.

Соответственно, они хотят, чтобы наши сигареты оставались в Украине, а это можно сделать только одним способом — поднять акцизы, чтобы уже с уровня производства было невыгодно их продавать. Если ставка акциза и стоимость сигарет будет абсолютно одна что в Украине, что в Польше, что в Германии, сигареты украинского производства не будут вести на Запад.

Все, что шло ранее на контрабанду, будет предлагаться украинцам?

– Мы практически полностью покрываем свой рынок украинским производством. Это крупнейшие международные компании, которые много лет здесь имеют свое производство.

Естественно, это достаточно сильные лоббисты и они смогли добиться, чтобы им на несколько лет вперед прописали условия их бизнеса. Но могу сказать, что эти производители, в том числе, страдали от поставок контрабандных сигарет в Европу, потому что эти сигареты имеют определенные коды и при нахождении этих пачек или блоков в Европе на производителей, независимо от того, по каким каналом эти сигареты поступали в Европу, накладываются достаточно большие штрафы. Поэтому производитель заинтересован в том, чтобы уровень акциза выровняли и на них не накладывались штрафы.

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Хотя, с другой стороны, это приведет к значительному снижению количество курильщиков и, соответственно, доходности этого бизнеса.

Насколько сейчас большой объем контрабанды табачных изделий?

– Сегодня к нам идет уже контрабанда из соседних с нами стран, прежде всего, Беларусь и РФ, потому что стоимость сигарет у нас нередко выше, чем там. Но в свою очередь, мы очень много отправляем в страны Восточной Европы и на сегодняшний день являемся одним из крупнейших поставщиков нелегальных сигарет в Европу.

Как будут вычислять этот показатель и на что он будет влиять?

– Это приблизительно то же самое, что минимальная розничная цена на алкоголь. Она устанавливается государством. Единственное, что государство на сигареты не вводила как таковые минимальные розничные цены.

Сейчас хотят это сделать для того, чтобы привести к единому показателю и единой розничной цене сигареты. От этого, конечно же, пострадают, прежде всего, производители недорогих сигарет, потому что они могли конкурировать, прежде всего, низкой ценой.

Вот за счет такой минимальной розничной цены минимальная цена фактически уйдет с полок и самые недорогие сигареты сравняются по стоимости со средними сигаретами. Идет конкуренция внутри производителей и один из производителей, который производит самые недорогие сигареты, в данном случае понесет наибольшие убытки.

К слову, председатель специальной дегустационной комиссии ассоциации "Укрводка" Валентина Попова считает, что украинский рынок контрафактного алкоголя будет существовать и при электронной акцизной марке.