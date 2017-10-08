В Украине подорожает интернет

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КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. Услуги доступа к сети интернет подорожают в ближайшие полгода в Украине, провайдеры поднимут стоимость примерно на 50%, и рост цен не остановится. Об этом UBR.ua сообщил глава Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко.

По его мнению, кардинального изменения цен до конца года не произойдет, так как перед праздниками операторы начинают проводить акции, но в начале 2018 года начнется очередное подорожание.

"На сколько поднимать цены на интернет — каждый оператор определяет сейчас сам. Опираясь на ситуацию в регионе, покупательскую способность населения, конкуренции и т. д. Но уверен, что рост цен составит в ближайшие полгода не менее 50%. Что, как по мне, крайне мало. Потому рост цен сохранится и в дальнейшем", — заявил Федиенко.

В то же время, как отмечают провайдеры, по сравнению с Европой и даже странами СНГ, в Украине на сегодняшний день очень низкие тарифы на широкополосный интернет, которые не сопоставимы с ростом курса и инфляцией.