Рост цен на интернет спровоцирует переформатирование рынка - эксперт

РИА Новости Укриана — радиостанция Голос Cтолицы

В Украине в течение ближайших шести месяцев цены на интернет вырастут как минимум на 50%. Отмечается, что этого крайне мало и рост цен сохранится в дальнейшем.

В сравнении с Европой и даже странами СНГ в Украине очень низкие тарифы на широкополосный интернет. Они не соответствуют росту курса доллара и инфляции, поэтому чтобы выжить и продолжать развиваться, операторы будут вынуждены поднимать расценки.

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Обоснованность роста цен пояснил в эфире радиостанции Голос Столицы председатель правления Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко.

УНИАН Председатель правления Интернет Ассоциации Украины Александр Федиенко. Архивное фото

(текст публикуется на языке оригинала)

Коли варто чекати підвищення цін на Інтернет?

— Я казав, що можна прогнозувати, що збільшення Інтернету протягом 2018 року можливо до 50% і для цього є зовнішній фактор, такий як подорожчання електроживлення, зростання орендної плати та інші додаткові фінансові навантаження, які йдуть зараз на операторів провайдеру. Це зростання, до речі, курсу долару, тому що зовнішній трафік ми закуповуємо за кордоном, за валюту. І якщо це проакумулювати, то дійсно це в подальшому може дати зростання, в залежності від фінансових прогнозів тої чи іншої компанії, загалом по території України до 50%.

Тобто впродовж 2018 року поступово будемо спостерігати?

— Так, вже, до речі, зростання почалися в цьому році. Вони незначні, але те, що не буде пікового зростання просто на 50%, такого не буде. Тобто буде поступове збільшення протягом 2018 року до 50%, а, можливо і більше.

Чи можуть підвищити якість надання послуг провайдери в обмін на невелике здорожчання?

— Я думаю, що це одне до одного відповідає. Оператор, якщо він буде збільшувати вартість послуг, але ж то він повинен збільшити якість, якщо вона в нього кульгає, як то кажуть. Але потрібно розуміти, що збільшення вартості — це не якась придумка оператора, який захотів отримувати більше. Справа в тому, що зараз оператор, як то кажуть, дефілює десь приблизно до 10% маржі, а то і взагалі до п'яти, для того, щоб надавати населенню послуги. Ще раз наголошую, вартість електроенергії зростає і вона зростає досить суттєво. Чомусь всі вважають, що оператори — це якась дійна корова, і всім їм піднімають вартість орендної плати. І ця орендна плата взагалі вже інколи зашкалює. До того ж, інколи на місцях деякі окремі політики або мери, або секретарі міських рад взагалі вважають, що оператори повинні щось сплачувати на оренду приміщень, не оренду, а на ремонт приміщень, якихось прибудинкових території. Тобто відбувається додаткове навантаження саме операторського сегменту та оператор розуміє, що він не може більше робити дотації до свого бізнесу. Він повинен збільшити послуги, на свої послуги вартість. Оператор для того, щоб якось зменшити те фінансове навантаження, про яке я кажу, то дійсно вони, можливо, будуть надавати своїм абонентам якісь додаткові преференції, якісь додаткові бонуси, в подальшому. Але з тих, що отримало одне з підприємств, з яким я працював, там взагалі було просто звертання від десяти, наскільки я пам'ятаю, операторів, які просто написали, що у зв'язку зі складним становищем, в зв'язку з подорожчанням електроенергії та оренди ми збільшуємо ціни.

Чи всі провайдери будуть в один і той самий часовий період потроху підняти ціни?

— Міграція абонентів десь до 15 % взагалі існує, тому що ми маємо сегмент абонентів, які люблять шару, акції тощо. І вони взагалі постійно мігрують. Але є і той сегмент абонентів, яким потрібен сервіс, якість, і вони розуміють, що вони сплачують ці кошти будуть саме за сервіс і за якість. Так, можливо, вони при підвищенні орендної плати змігрують. Але якщо той оператор, на який вони змігрують, не дасть ту якість, яку давав попередній оператор, то репутаційно другий оператор втратить набагато більше абонентів, тому що вони перейдуть на того оператора, з якого попередньо перейшли.

На які критерії якості надання послуг до доступу до мережі інтернет зараз варто звернути увагу? Є певні стандарти, яких варто вимагати?

— По-перше, є стандарти, які вимагає Національна комісія регулювання зв'язку. Там вони перелічені. А я взагалі вважаю, що якщо оператор не надає якісні послуги, це реакція на пошкодження, тобто це реакція на телефонні дзвінки. Це взагалі якісний інтернет, тому що інтернет є якісний, є неякісний. Абонент вирішить, як то кажуть, питання ногами, проголосує та до іншого оператора перейде. Абонент завжди вибере того оператора, який буде якісніший по тих параметрах, які потрібні саме абоненту.

Скільки має тривати реакція на дзвінок до кол-центру, скільки реакція на десь обрив мережі?

— На жаль, в нашій державі зруйноване таке розуміння, як співвідношення якість-вартість. В Європі, до речі, всі знають, що є такий параметр, це коли за відповідну якість, тобто що механік прийде до вас сьогодні, що виклик пройде через три хвилини, що вам полагодять через півгодини. За це сплачуються додаткові кошти. Чомусь бізнес — це середовище, яке працює дома. Ті фрілансери заробляючи тисячі доларів сплачують за інтернет 200 гривень. І коли кажуть, що оренда зросте до 220, вони починають репетувати, що це таке, за що ми сплачуємо тощо. Але коли починаєш роз'яснювати, що від цього інтернету залежить ваш бізнес, на якому ви заробляєте кошти, то на цей сегмент потрібно сплачувати як за бізнес-середовище. Це розуміння в нас, на жаль, стерте. Чим вищий показник обслуговування, тим більше повинна бути вартість.

Председатель Всеукраинского объединения предпринимателей "Новая формация" Вячеслав Кредисов в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что кибератаки мало задели украинский бизнес, потому что он в тени.