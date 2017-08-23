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    Аналитика и комментарии

    Соцсети о параде, а кому не нужно – сидите дома

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    Киев готовится ко Дню Независимости Украины (32)

    (обновлено: )40214
    В украинском сегменте соцсетей с новой силой разгорелась традиционная ежегодная дискуссия на тему необходимости проведения военного парада на День Независимости. Чем недовольны соотечественники в году нынешнем и что пишут они об этом в соцсетях?
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины в Киеве
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    В четверг, 24 августа, Украина отметит 26-годовщину своей Независимости. В этот праздничный (да еще и выходной) день запланировано немало мероприятий по всей стране. Однако главное событие (военный парад) уже традиционно состоится с самого утра на столичном Крещатике. В этом году участие в шествии примут еще и военнослужащие из десяти стран, в том числе стран-участниц НАТО.

    Парад ко Дню Независимости в украинском сегменте соцсетей далеко не первый год становится сезонной горячей темой: "Смотрели репетицию парада и чуть не лопнули от гордости)) Самые красивые и мужественные мужчины, наши защитники! Я просто не понимаю, как можно говорить что-либо против…". 

    "День независимости в Украине… Война полным ходом…, а Киев готовится к параду…". 

    "Кому парад не нужен-сидите дома", — есть среди украинцев и такие мнения.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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