Соцсети о параде, а кому не нужно – сидите дома

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В четверг, 24 августа, Украина отметит 26-годовщину своей Независимости. В этот праздничный (да еще и выходной) день запланировано немало мероприятий по всей стране. Однако главное событие (военный парад) уже традиционно состоится с самого утра на столичном Крещатике. В этом году участие в шествии примут еще и военнослужащие из десяти стран, в том числе стран-участниц НАТО.

Парад ко Дню Независимости в украинском сегменте соцсетей далеко не первый год становится сезонной горячей темой: "Смотрели репетицию парада и чуть не лопнули от гордости)) Самые красивые и мужественные мужчины, наши защитники! Я просто не понимаю, как можно говорить что-либо против…".

"День независимости в Украине… Война полным ходом…, а Киев готовится к параду…".

"Кому парад не нужен-сидите дома", — есть среди украинцев и такие мнения.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook



