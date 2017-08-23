Посольство США музыкально поздравило Украину с Днем Независимости

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Посольство США в Украине записало музыкальное поздравление в честь Дня Независимости.
Видео было опубликовано на странице посольства в Facebook.
Сотрудники посольства в частности исполнили песню украинской рок-группы "Нумер 482" со словами "Доброе утро, Украина. Просыпайся уже, мала. Я несу тебе, единственная, чашку кофе и молока".
Поздравила Украину и посол США Мари Йованович.
"Лучшие пожелания от американских друзей. Мира вам и процветания", — отметила Йованович.
Напомним, в четверг, 24 августа, Украина будет праздновать День Независимости.