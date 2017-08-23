наверх
23.08.201718:27
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Посольство США музыкально поздравило Украину с Днем Независимости

    Тема:

    Киев готовится ко Дню Независимости Украины (28)

    (обновлено: )5502
    На видео сотрудники посольства исполнили песню украинской рок-группы "Нумер 482" со словами "Доброе утро, Украина. Просыпайся уже, мала. Я несу тебе, единственная, чашку кофе и молока".
    Посольство США в Украине записало музыкальное поздравление с Днем Независимости
    facebook.com/usdos.ukraine

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Посольство США в Украине записало музыкальное поздравление в честь Дня Независимости.

    Видео было опубликовано на странице посольства в Facebook.

    Сотрудники посольства в частности исполнили песню украинской рок-группы "Нумер 482" со словами "Доброе утро, Украина. Просыпайся уже, мала. Я несу тебе, единственная, чашку кофе и молока".

    Поздравила Украину и посол США Мари Йованович.

    "Лучшие пожелания от американских друзей. Мира вам и процветания", — отметила Йованович.

    Напомним, в четверг, 24 августа, Украина будет праздновать День Независимости. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Владислав Дейнего
    Минск. Встреча Волкер-Сурков
    Киев готовится ко Дню Независимости Украины
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО
    Полиция на месте теракта в Камбрильсе, к югу от Барселоны
    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне