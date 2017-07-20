New York Times: кибератаки против больниц в Украине пугают

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Врач Лидия Подкопаева как раз собиралась нажать на кнопку "отправить" под заказом новых хирургических инструментов, когда экран ее компьютера стал черным. Она быстро позвонила техническому администратору клиники, но у него даже не было времени объяснять ей, что произошло. "Против нас устроили кибератаку. Выключи компьютер немедленно", — сказал администратор. Этот телефонный разговор стал началом "сумасшедшей недели", в течение которой Подкопаева и ее коллеги неожиданно потеряли половину компьютеров в Педиатрической клинике на Левом берегу в Киеве", — пишет издание New York Times.

facebook.com/nataly.zaika.5 Мощная хакерская атака в Украине

"Центральная система телефонии тогда вышла из строя, электронные медицинские карты исчезли, диагностические машины остались без сетевого соединения, из-за чего обследование по крайней мере одного пациента было прервано. Подкопаева уверяет, что никто не пострадал во время кибератаки. Но эксперты отмечают, что наглое электронное нападение на медицинское учреждение — это грубое нарушение международных норм", — говорится в статеь.

"Атаковать больницы нельзя", — заявил профессор Университета Темпла и бывший юрист по вопросам соглашений Госдепартамента США Дункан Холлис. Он отметил, что, несмотря на то, что никто в киевской клинике не пострадал, такого рода киберпреступление можно разсматривать как "атаку" в обычном понимании — а это шаг в опасном направлении.

"Такая деятельность приблизилась, если не пересекла черту, за которой лежит реальный вред, запрещенный международным законом", — сказал Холлис. Издание поясняет, что педиатрическая клиника Подкопаевой входит в группу "Добробут", которая стала одной из жертв атаки вируса Petya 27 июня. В отличие от предыдущей атаки с помощью вируса WannaCry, на этот раз преступники имели возможность скачивать важную информацию с систем своих жертв, отмечает издание. Сама же Подкопаева говорит, что вред для "Добробута" был значительным.

"На какой-то момент мы стали слепы и глухи", — сказала она, добавив, что компьютерные томографы, маммографы и рентгены вышли из строя. "Минимум 100 обследований были перенесены. Восстановить работу удалось достаточно быстро благодаря резервному копированию", — пишет NYT.

"Однако, эксперты считают, что сам факт кибератаки против больниц в Украине очень тревожный. Они отмечают, что администрация Дональда Трампа, несмотря на то, что американские компании тоже пострадали, никак не отреагировала на атаку", — говорится в статье.

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Глава программы по кибербезопасности Университета Индианы Скотт Шеклфорд считает, что прошлый прогресс в установлении международных норм относительно поведения в виртуальной реальности теперь под серьезной угрозой. "Нужно лидерство, и сейчас его очень мало особенно со стороны Вашингтона, что опасно", — сказал эксперт.

По словам Холлиса, американским лидерам, по меньшей мере, следовало выступить с заявлением. "Мы сейчас переживаем эру фактического создания кибербезопасности и киберпространства. Когда ты молчишь на фоне плохого поведения, это определенным образом означает, что такое поведение разрешено", — подчеркнул Холлис.

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Глобальная атака вируса-вымогателя Petya.A 27 июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. Киберполиция Украины сообщила, что атака вируса-вымогателя произошла посредством программы "M.E.doc".

Согласно первым сообщениям, активированный злоумышленниками вирус-шифровальщик был отнесен к уже известному семейству вымогателей Petya, однако позднее выяснилось, что речь идет о новом семействе вредоносного ПО с существенно отличающейся функциональностью. "Лаборатория Касперского" окрестила новый вирус ExPetr.