Мировые компании потеряли $450 млрд из-за кибератак

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Компании мира потеряли $450 млрд из-за постоянных атак хакеров в прошлом году, сообщила исследовательская компания Lloyd's of London.

Как отметили в компании, при единовременной атаке на провайдеров облачного сервиса и их клиентов, которая приведет к перебоям работы предприятий, мировая экономика теряетот $4,6 млрд. Если речь идет о крупной атаке, этот показатель может составить $53,1 млрд. Если кибератака длится долго и поражает целую сеть организаций, то ущерб обычно достигает $121,4 млрд.

Если при атаке будет заражена компьютерная сеть, которой пользуются компании по всему миру, ущерб для экономики может составить от $9,7 млрд до $28,7 млрд.

Таким образом, как отмечают в компании, по совокупности хакерских атак в мире за 2016 год, мировая экономика недосчиталась $450 млрд.

Отметим, что в докладе приводятся усредненные цифры, так как реальный масштаб последствий от подобных атак просчитать сложно.

Глобальная атака вируса-вымогателя Petya.A 27 июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. Киберполиция Украины сообщила, что атака вируса-вымогателя произошла посредством программы "M.E.doc".

Согласно первым сообщениям, активированный злоумышленниками вирус-шифровальщик был отнесен к уже известному семейству вымогателей Petya, однако позднее выяснилось, что речь идет о новом семействе вредоносного ПО с существенно отличающейся функциональностью. "Лаборатория Касперского" окрестила новый вирус ExPetr.