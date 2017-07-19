Киберполиция получила новое оборудование для борьбы с хакерскими атаками

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. ОБСЕ вместе с посольством Великобритании передали киберполиции Украины 194 единицы спецоборудования для борьбы с киберугрозами.

В церемонии передачи приняли участие министр внутренних дел Арсен Аваков и посол Великобритании в Украине Джудит Гоф, передает УНИАН.

"Сфера киберпреступности является весьма важной для нас. И мы рады сотрудничать с украинской стороной, чтобы бороться с этой угрозой. В рамках этого проекта мы провели тренинги для 184 полицейских офицеров. Кроме того, ранее уже было предоставлено 130 единиц оборудования", — сказала Гоф.

Глобальная атака вируса-вымогателя Petya.A 27 июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. Киберполиция Украины сообщила, что атака вируса-вымогателя произошла посредством программы "M.E.doc".

Согласно первым сообщениям, активированный злоумышленниками вирус-шифровальщик был отнесен к уже известному семейству вымогателей Petya, однако позднее выяснилось, что речь идет о новом семействе вредоносного ПО с существенно отличающейся функциональностью. "Лаборатория Касперского" окрестила новый вирус ExPetr.