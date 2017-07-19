наверх
19.07.201713:12
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Киберполиция получила новое оборудование для борьбы с хакерскими атаками

    Тема:

    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (131)

    (обновлено: )23
    Как сообщила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф во время церемонии передачи киберполиции Украины спецоборудования для борьбы с киберугрозами, были проведены тренинги для 184 полицейских офицеров.
    Киберполиция получила новое оборудование для борьбы с киберугрозами
    Arsen Avakov / Twitter

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. ОБСЕ вместе с посольством Великобритании передали киберполиции Украины 194 единицы спецоборудования для борьбы с киберугрозами.

    REUTERS Kacper Pempel/Illustration
    Petya.A – тонкая грань между кибератакой и кибервойной

    В церемонии передачи приняли участие министр внутренних дел Арсен Аваков и посол Великобритании в Украине Джудит Гоф, передает УНИАН.

    "Сфера киберпреступности является весьма важной для нас. И мы рады сотрудничать с украинской стороной, чтобы бороться с этой угрозой. В рамках этого проекта мы провели тренинги для 184 полицейских офицеров. Кроме того, ранее уже было предоставлено 130 единиц оборудования", — сказала Гоф.

    Глобальная атака вируса-вымогателя Petya.A 27 июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. Киберполиция Украины сообщила, что атака вируса-вымогателя произошла посредством программы "M.E.doc".

    Согласно первым сообщениям, активированный злоумышленниками вирус-шифровальщик был отнесен к уже известному семейству вымогателей Petya, однако позднее выяснилось, что речь идет о новом семействе вредоносного ПО с существенно отличающейся функциональностью. "Лаборатория Касперского" окрестила новый вирус ExPetr.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич
    Создание "Малороссии". Конец войне?
    Михаил Добкин в суде
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    В Нидерландах открыли "живой мемориал", посвященный жертвам катастрофы МН17
    Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Дмитрий Раимов
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"