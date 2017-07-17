Портнов: время нынешней власти истекает

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Апелляционный суд Киева четыре часа рассматривал ходатайство ГПУ об увеличении залога для главреда "Страны" Игоря Гужвы.

"Обвинения в мой адрес в том, что я могу оказывать давление публикациями — смехотворны. Я журналист, и это моя обязанность публиковать информацию, имеющую общественную значимость. Прокуратура просто хочет посадить меня в тюрьму, чтобы я не мог заниматься журналисткой деятельностью", — заявил на суде Игорь Гужва.

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Адвокат Игоря Гужвы разбила все доводы следователей прокуратуры. В итоге уд отказался увеличивать сумму залога до 3 млн гривен.

"После всех пафосных заявлений, обысков и захвата редакции СТРАНА.UA Игорь Гужва сегодня выиграл в апелляционном суде. Выиграл он не у прокуратуры, которой формально было отказано в апелляции, а у администрации Президента, координировавшей по нему работу ГПУ, СБУ, МВД, ДФС и суда", — написал юрист Андрей Портнов на своей странице в Facebook.

Скриншот Пост Андрея Портнова

По его мнению, дело Гужвы уже можно считать развалившимся и бесперспективным, "как мы все публично и прогнозировали в момент его летнего обострения".

"Ключевой вывод для всех, кого преследует власть — целой государственной машине нужно и можно сопротивляться и выигрывать, потому что она сосредоточена на тысячах уголовных дел и уже не в состоянии довести что-либо даже до собственных преступных целей и выполнить ни одну команду Президента.

Осталось всего около 20 месяцев. За это время они уже ничего не успеют сделать", — уверен Портнов.