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    Портнов: время нынешней власти истекает

    (обновлено: )56350
    Тем, кого преследует власть, можно и нужно сопротивляться, потому что государственная машина сосредоточена на тысячах уголовных дел и уже не в состоянии довести что-либо даже до собственных преступных целей, считает юрист Андрей Портнов.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Украинское фото

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Апелляционный суд Киева четыре часа рассматривал ходатайство ГПУ об увеличении залога для главреда "Страны" Игоря Гужвы.

    "Обвинения в мой адрес в том, что я могу оказывать давление публикациями — смехотворны. Я журналист, и это моя обязанность публиковать информацию, имеющую общественную значимость. Прокуратура просто хочет посадить меня в тюрьму, чтобы я не мог заниматься журналисткой деятельностью", — заявил на суде Игорь Гужва.

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    Адвокат Игоря Гужвы разбила все доводы следователей прокуратуры. В итоге уд отказался увеличивать сумму залога до 3 млн гривен.

    "После всех пафосных заявлений, обысков и захвата редакции СТРАНА.UA Игорь Гужва сегодня выиграл в апелляционном суде. Выиграл он не у прокуратуры, которой формально было отказано в апелляции, а у администрации Президента, координировавшей по нему работу ГПУ, СБУ, МВД, ДФС и суда", — написал юрист Андрей Портнов на своей странице в Facebook.

    Скриншот
    Пост Андрея Портнова

    По его мнению, дело Гужвы уже можно считать развалившимся и бесперспективным, "как мы все публично и прогнозировали в момент его летнего обострения".

    "Ключевой вывод для всех, кого преследует власть — целой государственной машине нужно и можно сопротивляться и выигрывать, потому что она сосредоточена на тысячах уголовных дел и уже не в состоянии довести что-либо даже до собственных преступных целей и выполнить ни одну команду Президента.

    Осталось всего около 20 месяцев. За это время они уже ничего не успеют сделать", — уверен Портнов.

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