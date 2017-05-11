Портнов о странном следе СБУ в деле Шеремета

РИА Новости Украина

Журналисты проекта "Следствие.Инфо" вместе с коллегами из международной сети Organized Crime and Corruption Reporting Project обнародовали документальный фильм с собственным расследованием убийства журналиста Павла Шеремета. В фильме говорится, что предполагаемый сотрудник Службы безопасности Украины Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством журналиста возле его дома в Киеве.

Следствие по делу об убийстве Шеремета изучит фильм-расследование об этом преступлении, который обнародовали журналисты; авторов фильма вызвали на допрос.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков в комментарии "Украинской правде" сообщил, что МВД вызывает на допрос авторов фильма "Убийство Павла", а также Игоря Устименко.

Фильм-расследование и ситуацию вокруг него на своей странице в Facebook прокомментировал юрист, экс-заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов.

“Во вчерашнем телевизионном расследовании убийства Павла Шеремета, кроме обнаружения на месте преступления сотрудника СБУ, журналисты показали ещё и аналитические записки о результатах слежек за ними Службой безопасности Украины.

Как человек, работавший в АП, утверждаю, что такие записки выходят именно из СБУ и они даже шрифтами, выделениями и наклонами визуально не изменились со времён бывшего Президента.

Эти записки называют тэшками (официально-форма Т-1) и формируются в результате несанкционированных судом оперативно-технических мероприятий (ОТМ).

Тэшки первоначально предназначены для Президента Украины и уже от него спускаются силовикам, спикеру парламента, премьеру и другим ключевым чиновникам.

Доставляются они специальным офицером СБУ, лично передавая адресатам в конверте, после чего прочитавший должен отправить это в шредер.

Еще на таких тэшках в углу стоят небольшие красные или синие значки, обозначающие степень достоверности информации.

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Красный значок – информация подтверждена ОТМ, видео или аудио-фиксацией.

Синий – информация агентурная или аналитическая и ее достоверность ещё проверяется.

Да. И думаю, что обнаруженный на месте преступления сотрудник СБУ был уволен не в 2014-м, а сейчас, уже после сюжета, как это это обычно и практикуется в Службе безопасности”, – написал Портнов.