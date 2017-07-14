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    Суд отказал прокуратуре в увеличении залога для Гужвы

    Тема:

    Борьба со свободой слова: обыски в "Вестях" (157)

    (обновлено: )7620
    Как отмечается, Апелляционный суд Киева четыре часа рассматривал ходатайство ГПУ об увеличении залога для главреда "Страны" Игоря Гужвы.
    Заседание Апелляционного суда по избранию меры пресечения руководителю Интернет-издания Страна.UA. Игорю Гужве
    УНИАН

    КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. В пятницу, 14 июля, Апелляционный суд Киева, четыре часа рассматривал ходатайство ГПУ об увеличении залога для главреда "Страны" Игоря Гужвы.

    "Обвинения в мой адрес в том, что я могу оказывать давление публикациями — смехотворны. Я журналист, и это моя обязанность публиковать информацию, имеющую общественную значимость. Прокуратура просто хочет посадить меня в тюрьму, чтобы я не мог заниматься журналисткой деятельностью", — заявил на суде Игорь Гужва.

    Адвокат Игоря Гужвы разбила все доводы следователей прокуратуры.

    УНИАН
    Главный редактор Интернет-издания Страна. UA. Игорь Гужва во время заседания Апелляционного суда по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 14 июля 2017 г.

    "Где же все-таки находится та флешка, на которой была страшная и компрометирующая информация о нардепе Линько и деятельности Радикальной партии, которой Гужва якобы угрожал. Как будто мы и не знаем, чем они там занимаются после откровений самого Ляшко. Флешки не будет, потому что ее просто нет. Почему не было видеофиксации дачи взятки, почему деньги не были помечены краской? Потому что тараканы боятся света. Они знали, что Гужва не возьмет никаких денег", — заявила на процессе адвокат Елена Лукаш.

    Главреда "Страны.ua" Гужву задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Гужва считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал журналиста с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня за главреда внесли залог и он вышел на свободу.

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