К задержаниям украинцев в Европе привыкайте - Портнов

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В субботу в Италии арестовали украинского военного Виталия Маркива. Его подозревают причастности к гибели фоторепортера Андреа Роккелли около Славянска в мае 2014 года.

Департамент консульской службы МИД и Генеральное консульство Украины в Милане уже взяли на особый контроль дело задержанного в Италии украинского бойца.

По мнению юриста, экс-заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова, украинские власти не должны удивляться такой реакции.

"Коллеги, кто-то может объяснить, в чем суть возмущения украинских властей арестом в Италии подозреваемого в умышленном убийстве героя Майдана на основании решения итальянских правоохранительных органов?

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Оборзели, что-ли, вообще? Привыкайте, что в цивилизованном мире, убийство — это не то, к чему вы привыкли. Здесь не смотрят, кто ты — герой майдана или собачий х**.

Этот арест — хороший сигнал. И если вскоре отменить февральский 2014 года закон об амнистии, сидеть будете по всему миру", — написал Портнов на своей странице в Facebook.