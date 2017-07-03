наверх
03.07.201711:12
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    К задержаниям украинцев в Европе привыкайте - Портнов

    Тема:

    Убийство фотокора в Донбассе: задержание добровольца (27)

    (обновлено: )13840
    По мнению юриста Андрея Портнова, арест украинского военного Виталия Маркива - вполне логичный шаг для правоохранителей в цивилизованных государствах.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    УНИАН

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    В субботу в Италии арестовали украинского военного Виталия Маркива. Его подозревают причастности к гибели фоторепортера Андреа Роккелли около Славянска в мае 2014 года. 

    Департамент консульской службы МИД и Генеральное консульство Украины в Милане уже взяли на особый контроль дело задержанного в Италии украинского бойца.

    По мнению юриста, экс-заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова, украинские власти не должны удивляться такой реакции.

    Игорь Гужва
    УНИАН
    Портнов: в деле Гужвы все госорганы координируются из единого центра

    "Коллеги, кто-то может объяснить, в чем суть возмущения украинских властей арестом в Италии подозреваемого в умышленном убийстве героя Майдана на основании решения итальянских правоохранительных органов?

    Читайте также: Вирус (почти) вынес смертельный приговор украинскому фондовому рынку

    Оборзели, что-ли, вообще? Привыкайте, что в цивилизованном мире, убийство — это не то, к чему вы привыкли. Здесь не смотрят, кто ты — герой майдана или собачий х**.

    Этот арест — хороший сигнал. И если вскоре отменить февральский 2014 года закон об амнистии, сидеть будете по всему миру", — написал Портнов на своей странице в Facebook.

    МВД Украины
    Задержанный по подозрению в убийстве в Италии украинец Виталий Маркив

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Мощная хакерская атака в Украине
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Полиция Италии. Архивное фото
    Убийство фотокора в Донбассе: задержание добровольца
    Врач скорой помощи. Архивное фото
    Смертельно опасная уличная еда. Кто ответит?
    Шахта
    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты