Оснований для задержанич украинского военного в Италии не было - юрист

КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. В Италии арестовали украинского военного Виталия Маркива. Его подозревают в причастности к гибели фоторепортера Андреа Роккелли около Славянска в мае 2014 года. Об этом сообщил замгенпрокурора Евгений Енин. По его словам, делом о гибели Роккелли и его переводчика Андрея Миронова занимается и украинское следствие.

По их данным, погибшие стали жертвами артобстрела со стороны ополченцев, а не украинских военных. Именно поэтому в ГПУ удивились арестом Маркива и обратились к итальянским властям с требованием предоставить доказательства его вины или немедленного освобождения.

Действия итальянских правоохранителей в эфире радиостанции Голос Столицы оценил председатель правления Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко.

"В любом случае, они действовали, исходя из каких-то своих положений и полномочий. Это не могло быть произвольным задержанием. Другое дело, насколько это было обоснованно. И здесь уже надо обращаться нашим консульским службам для того, чтобы четко выяснить, почему это произошло, и почему представитель Вооруженных сил Украины был арестован в Италии, на каких это было сделано основаниях, и сейчас это надо выяснять. И здесь должна быть проделана исключительно качественно и консульская, и адвокатская работа. Я считаю, что оснований для задержания здесь не было, и это — материал для обжалования, конечно", — Павличенко.