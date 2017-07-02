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    Оснований для задержанич украинского военного в Италии не было - юрист

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    Убийство фотокора в Донбассе: задержание добровольца (22)

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    Правозащитник Александр Павличенко в эфире "ГС" отметил, что в случае с задержанием Виталия Маркива, подозреваемого в причастности к гибели итальянского фотокора, как консульская служба, так и адвокаты должны поработать исключительно качественно.
    Председатель правления Украинского Хельсинского союза Александр Павличенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. В Италии арестовали украинского военного Виталия Маркива. Его подозревают в причастности к гибели фоторепортера Андреа Роккелли около Славянска в мае 2014 года. Об этом сообщил замгенпрокурора Евгений Енин. По его словам, делом о гибели Роккелли и его переводчика Андрея Миронова занимается и украинское следствие.

    Политический эксперт, директор консалтинговой компании Партия власти Елена Дьяченко
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    По их данным, погибшие стали жертвами артобстрела со стороны ополченцев, а не украинских военных. Именно поэтому в ГПУ удивились арестом Маркива и обратились к итальянским властям с требованием предоставить доказательства его вины или немедленного освобождения.

    Действия итальянских правоохранителей в эфире радиостанции Голос Столицы оценил председатель правления Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко.

    "В любом случае, они действовали, исходя из каких-то своих положений и полномочий. Это не могло быть произвольным задержанием. Другое дело, насколько это было обоснованно. И здесь уже надо обращаться нашим консульским службам для того, чтобы четко выяснить, почему это произошло, и почему представитель Вооруженных сил Украины был арестован в Италии, на каких это было сделано основаниях, и сейчас это надо выяснять. И здесь должна быть проделана исключительно качественно и консульская, и адвокатская работа. Я считаю, что оснований для задержания здесь не было, и это — материал для обжалования, конечно", — Павличенко. 

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