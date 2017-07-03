МИД требует допустить консула к задержанному в Италии бойцу Нацгвардии

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Генконсульство Украины обратилось в итальянский суд в связи с задержанием украинского военного Виталия Маркива и просит предоставить возможность консулу посетить его, говорится в заявлении МИД Украины.

"В связи с задержанием в Италии гражданина Украины В. Маркива Генеральное консульство Украны в Милане обратилось в суд г. Павиа с ходатайством предоставить информацию об основаниях и обстоятельствах его задержания, а также обеспечить возможность консульскому должностному лицу в ближайшее время посетить В. Маркива в заведении содержания и присутствовать на судебном заседании 4 июля 2017 года по его делу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что консулом установлен контакт с адвокатом Маркива и согласован алгоритм дальнейших действий.

Напомним, Андреа Роккелли погиб в Донбассе вместе со своим российским переводчиком Андреем Мироновым в 2014 году.

В пятницу в Болонье арестовали 28-летнего уроженца Украины Виталия Маркива. По информации следствия, Виталий Маркив переехал в Италию в 2002 году в возрасте 16 лет вместе со своей сестрой и матерью, которая спустя два года вышла замуж за итальянца. Это дало Маркиву право получить итальянский паспорт и иметь двойное гражданство. В 2013 году он выехал в Украину для участия в событиях на Майдане. После этого он вступил в Нацгвардию Украины и отправился воевать в Донбасс, где действовал под позывным "Итальянец".

Арест Маркова был произведен в аэропорту Болоньи, когда впервые за три с половиной года он вместе с женой прилетел в Италию, чтобы навестить свою мать. Задержание по обвинению в совершении преступления, совершенного за пределами Италии стало возможным именно благодаря наличию у бойца Нацгвардии итальянского паспорта.

По версии итальянского следствия, Маркив в день гибели журналистов находился на горе Карачун неподалеку от Славянска и участвовал в преднамеренном обстреле позиций, на которых находились Роккелли, его переводчик Миронов и французский журналист Уильям Рогелон. Он выжил и впоследствии дал показания и предоставил кадры видеосъемки, на основе которых и был задержан Маркив.