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    МИД требует допустить консула к задержанному в Италии бойцу Нацгвардии

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    Согласно заявлению МИД Украины, Генеральное консульство Украны в Милане обратилось в суд г. Павиа с ходатайством предоставить информацию об основаниях и обстоятельствах задержания бойца Нацгвардии.
    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Генконсульство Украины обратилось в итальянский суд в связи с задержанием украинского военного Виталия Маркива и просит предоставить возможность консулу посетить его,  говорится в заявлении МИД Украины.

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    "В связи с задержанием в Италии гражданина Украины В. Маркива Генеральное консульство Украны в Милане обратилось в суд г. Павиа с ходатайством предоставить информацию об основаниях и обстоятельствах его задержания, а также обеспечить возможность консульскому должностному лицу в ближайшее время посетить В. Маркива в заведении содержания и присутствовать на судебном заседании 4 июля 2017 года по его делу", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что консулом установлен контакт с адвокатом Маркива и согласован алгоритм дальнейших действий.

    Напомним, Андреа Роккелли погиб в Донбассе вместе со своим российским переводчиком Андреем Мироновым в 2014 году.

    В пятницу в Болонье арестовали 28-летнего уроженца Украины Виталия Маркива. По информации следствия, Виталий Маркив переехал в Италию в 2002 году в возрасте 16 лет вместе со своей сестрой и матерью, которая спустя два года вышла замуж за итальянца. Это дало Маркиву право получить итальянский паспорт и иметь двойное гражданство. В 2013 году он выехал в Украину для участия в событиях на Майдане. После этого он вступил в Нацгвардию Украины и отправился воевать в Донбасс, где действовал под позывным "Итальянец".

    Арест Маркова был произведен в аэропорту Болоньи, когда впервые за три с половиной года он вместе с женой прилетел в Италию, чтобы навестить свою мать. Задержание по обвинению в совершении преступления, совершенного за пределами Италии стало возможным именно благодаря наличию у бойца Нацгвардии итальянского паспорта.

    По версии итальянского следствия, Маркив в день гибели журналистов находился на горе Карачун неподалеку от Славянска и участвовал в преднамеренном обстреле позиций, на которых находились Роккелли, его переводчик Миронов и французский журналист Уильям Рогелон. Он выжил и впоследствии дал показания и предоставил кадры видеосъемки, на основе которых и был задержан Маркив.

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