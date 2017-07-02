В МИД взяли на особый контроль дело задержанного в Италии украинца

КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. Департамент консульской службы МИД и Генеральное консульство Украины в Милане взяли на особый контроль дело задержанного в Италии украинского бойца Виталия Маркива, сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Facebook.

"В связи с задержанием в Италии гражданина Украины В.Маркива Генеральное консульство Украины в Милане обратилось в суд г. Павиа с ходатайством предоставить информацию об основаниях и обстоятельствах его задержания, а также обеспечить возможность консульскому должностному лицу в ближайшее время посетить В.Маркива в учреждении содержания и присутствовать на судебном заседании 4 июля 2017 года по его делу", — говорится в сообщении.

Также в департаменте отметили, что консул установил контакт с адвокатом задержанного и согласовал алгоритм дальнейших действий.

Напомним, в субботу в Италии арестовали украинского военного Виталия Маркива. Его подозревают в причастности к гибели фоторепортера Андреа Роккелли около Славянска в мае 2014 года.