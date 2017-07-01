В Италии к задержанному украинцу не пускают консула - нардеп

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. В Италии к задержанному украинскому военному Виталию Маркиву не пускают консула. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил народный депутат, координатор батальона им. Кульчицкого Андрей Антонищак.

По его словам, Маркив служит в батальоне им. Кульчицкого в качестве заместителя командира взвода.

"Я считаю, что это незаконно, я его знал не только по батальону, я его знал с Майдана… 2 мая 2014 года в 4 утра состоялся штурм Славянска нашим батальоном, третьим полком спецназа, а также 95-й бригадой, вследствие которого был окружен Славянск. В одной из спецгрупп был Виталий Марков, позывной у него "Итальянец". И когда заблокировали нашу колонну на мосту, появились, представьте себе, 2 мая (об этом еще никто не знал) представители Russia Today и представители итальянских журналистов. У меня первый вопрос: как они туда попали?… Мы анализируем, где он был убит с коллегами. Его не могло убить с горы Карачун", — сказал Антонищак.

Антонищак отметил, что тогда не было у них на вооружении минометов, а только стрелковое оружие.

Нардеп отметил, что в задержании военного принимали участие минимум 15 человек.

"Его удерживают в городке за 40-50 км от Милана в тюрьме. Не пускают украинских дипломатов, мотивируя это тем, что Виталий имеет итальянское подданство. Да, он имеет итальянское подданство…", — сказал он.

По его словам, после событий на Майдане Маркив восстановил свой украинский паспорт.

Сейчас ему предоставили адвоката, но, как отмечает нардеп, будет отказ от защитника, которого предоставили итальянские власти.

Ранее сообщалось, что в Италии правоохранители арестовали подозреваемого в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли, который вместе со своим российским переводчиком погиб в Донбассе в 2014 году.