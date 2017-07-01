наверх
01.07.201716:47
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Италии к задержанному украинцу не пускают консула - нардеп

    (обновлено: )2110
    Согласно информации, украинского военного Виталия Маркива удерживают в городке за 40-50 км от Милана в тюрьме, украинских дипломатов не пускают. Сейчас ему предоставили адвоката.
    Виталий Маркив
    112 Украина

    КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. В Италии к задержанному украинскому военному Виталию Маркиву не пускают консула. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил народный депутат, координатор батальона им. Кульчицкого Андрей Антонищак.

    Вадим Карасев. Архивное фото
    Украинское фото
    Задержание Гужвы. Политические последствия будут однозначно - Карасев

    По его словам, Маркив служит в батальоне им. Кульчицкого в качестве заместителя командира взвода. 

    "Я считаю, что это незаконно, я его знал не только по батальону, я его знал с Майдана… 2 мая 2014 года в 4 утра состоялся штурм Славянска нашим батальоном, третьим полком спецназа, а также 95-й бригадой, вследствие которого был окружен Славянск. В одной из спецгрупп был Виталий Марков, позывной у него "Итальянец". И когда заблокировали нашу колонну на мосту, появились, представьте себе, 2 мая (об этом еще никто не знал) представители Russia Today и представители итальянских журналистов. У меня первый вопрос: как они туда попали?… Мы анализируем, где он был убит с коллегами. Его не могло убить с горы Карачун", — сказал Антонищак.

    Антонищак отметил, что тогда не было у них на вооружении минометов, а только стрелковое оружие.

    Нардеп отметил, что в задержании военного принимали участие минимум 15 человек. 

    "Его удерживают в городке за 40-50 км от Милана в тюрьме. Не пускают украинских дипломатов, мотивируя это тем, что Виталий имеет итальянское подданство. Да, он имеет итальянское подданство…", — сказал он. 

    По его словам, после событий на Майдане Маркив восстановил свой украинский паспорт. 

    Сейчас ему предоставили адвоката, но, как отмечает нардеп, будет отказ от защитника, которого предоставили итальянские власти. 

    Ранее сообщалось, что в Италии правоохранители арестовали подозреваемого в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли, который вместе со своим российским переводчиком погиб в Донбассе в 2014 году.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Церемония прощания с погибшим при взрыве автомобиля сотрудником разведки Максимом Шаповалом
    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты
    Лето в Киеве
    Пожароопасная непогода: Украина изнывает от жары
    Игорь Гужва
    Дело Гужвы. Арест