Портнов: ранение Дейдея - дешевая симуляция

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Нардеп Игорь Мосийчук сообщил в пятницу, что его коллега из "Народного фронта" Евгений Дейдей получил тяжелое ранение в прифронтовой Авдеевке в ногу. Военным вертолетом его тут же доставили в госпиталь в Днепр, помощь ему оказывали лучшие хирурги.

Позже пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган уточнила, что нардеп получил в зоне АТО нетяжелое ранение, но в то же время по факту ранения открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. А в пресс-центре штаба АТО и вовсе заявили, что в момент ранения депутата Евгения Дейдея на Авдеевском направлении, где он находился, не было зафиксировано никаких обстрелов: ни в районе "промзоны", ни в жилых кварталах.

По странному совпадению, ранение произошло через несколько дней после того, как Верховная Рада рассматрела представление ГПУ на снятие депутатской неприкосновенности с Дейдея. Но депутаты в это просьбе Генпрокуратуре отказали.

По словам нардепа, о полученном ранении он ничего не сообщал специально. "Я не хочу давать комментарии, не хочу кому-то что-то доказывать, не хочу участвовать в цирке, который устроили из того, что произошло. Не прошу меня поддерживать, не прошу защищать, прошу оставить меня и мою семью в покое. Мне не оторвало полноги, не контузило, не убило — это легкое ранение", — отметил Дейдей.

Facebook Евгения Дейдея Народный депутат Евгений Дейдей

Как подчеркивает юрист Андрей Портнов, "Украинская правда" детально описала, что выстрелов в Авдеевке, где якобы находился подозреваемый Национальным антикоррупционным бюро депутат "Народного фронта", не было.

"Напомню, что легализация этой дешевой и примитивной симуляции впервые появилась на информационных ресурсах чиновников Генеральной прокуратуры. Это они сообщили, что фигурант ранен и доставлен в клинику. Если посмотреть на эту историю в динамике, то сухой остаток такой — сначала депутаты БПП и НФ провалили голосование за арест депутата, а затем ГПУ, вместо ходатайства об избрании ему меры пресечения, легализовало ему уважительную причину для неявки на допросы в НАБУ и сделало как бы невозможным судебное разбирательство. Кроме того, своим сообщением о ранении, которое обычно делают не прокуроры, а медики, ГПУ дала публичный сигнал, что преступник находится как бы под их протекторатом и защитой. У меня нет сомнений, что всю эту глупую и маргинальную схему придумали сами же функционеры Народного фронта", — пишет на своей странице в Facebook Андрей Портнов.

Facebook Андрея Портнова Скриншот с Facebook

Но в этом есть и позитивный момент, считает юрист.

Facebook Полк полиции "Киев" Ранение нардепа "Народного фронта" Евгения Дейдея в зоне АТО

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"Когда со мной кто-то спорит и говорит, что они не могут быть такими тупыми и задумали что-то многоходовое, у меня только один ответ — не спорьте, они самые тупые, недалёкие и примитивные за всю историю существования политикума. И это значит, что в борьбе с ними, не нужно сильно утруждаться интеллектуально, их не нужно просчитывать, прогнозировать или моделировать с ними шахматы. Бороться с ними нужно такими же односложными комбинациями, игнорировать их слова и намерения, делить на десять и просто дождаться оставшиеся 20 месяцев до дембеля", — подчеркивает Андрей Портнов.