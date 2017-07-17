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    Портнов: ранение Дейдея - дешевая симуляция

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    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов (145)

    (обновлено: )40360
    История с ранением нардепа Евгения Дейдея недалеко от передовой в Донецкой области наделала много шума. ГПУ квалифицирует его как теракт. Как считает юрист Андрей Портнов, это сделано для того, чтобы легализировать его не явку на допрос.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Украинское фото

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    Нардеп Игорь Мосийчук сообщил в пятницу, что его коллега из "Народного фронта" Евгений Дейдей получил тяжелое ранение в прифронтовой Авдеевке в ногу. Военным вертолетом его тут же доставили в госпиталь в Днепр, помощь ему оказывали лучшие хирурги.

    Политолог Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Константин Гришин
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    Позже пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган уточнила, что нардеп получил в зоне АТО нетяжелое ранение, но в то же время по факту ранения открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. А в пресс-центре штаба АТО и вовсе заявили, что в момент ранения депутата Евгения Дейдея на Авдеевском направлении, где он находился, не было зафиксировано никаких обстрелов: ни в районе "промзоны", ни в жилых кварталах.

    По странному совпадению, ранение произошло через несколько дней после того, как Верховная Рада рассматрела представление ГПУ на снятие депутатской неприкосновенности с Дейдея. Но депутаты в это просьбе Генпрокуратуре отказали.

    По словам нардепа, о полученном ранении он ничего не сообщал специально. "Я не хочу давать комментарии, не хочу кому-то что-то доказывать, не хочу участвовать в цирке, который устроили из того, что произошло. Не прошу меня поддерживать, не прошу защищать, прошу оставить меня и мою семью в покое. Мне не оторвало полноги, не контузило, не убило — это легкое ранение", — отметил Дейдей.

    Facebook Евгения Дейдея
    Народный депутат Евгений Дейдей

    Как подчеркивает юрист Андрей Портнов, "Украинская правда" детально описала, что выстрелов в Авдеевке, где якобы находился подозреваемый Национальным антикоррупционным бюро депутат "Народного фронта", не было.

    "Напомню, что легализация этой дешевой и примитивной симуляции впервые появилась на информационных ресурсах чиновников Генеральной прокуратуры. Это они сообщили, что фигурант ранен и доставлен в клинику. Если посмотреть на эту историю в динамике, то сухой остаток такой — сначала депутаты БПП и НФ провалили голосование за арест депутата, а затем ГПУ, вместо ходатайства об избрании ему меры пресечения, легализовало ему уважительную причину для неявки на допросы в НАБУ и сделало как бы невозможным судебное разбирательство. Кроме того, своим сообщением о ранении, которое обычно делают не прокуроры, а медики, ГПУ дала публичный сигнал, что преступник находится как бы под их протекторатом и защитой. У меня нет сомнений, что всю эту глупую и маргинальную схему придумали сами же функционеры Народного фронта", — пишет на своей странице в Facebook Андрей Портнов.

    Facebook Андрея Портнова
    Скриншот с Facebook

    Но в этом есть и позитивный момент, считает юрист.

    Facebook Полк полиции "Киев"
    Ранение нардепа "Народного фронта" Евгения Дейдея в зоне АТО

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    "Когда со мной кто-то спорит и говорит, что они не могут быть такими тупыми и задумали что-то многоходовое, у меня только один ответ — не спорьте, они самые тупые, недалёкие и примитивные за всю историю существования политикума. И это значит, что в борьбе с ними, не нужно сильно утруждаться интеллектуально, их не нужно просчитывать, прогнозировать или моделировать с ними шахматы. Бороться с ними нужно такими же односложными комбинациями, игнорировать их слова и намерения, делить на десять и просто дождаться оставшиеся 20 месяцев до дембеля", — подчеркивает Андрей Портнов.

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