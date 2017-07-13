Есть вероятность, что в этом году транша МВФ не будет — эксперт

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Международный валютный фонд 4 июня принял решение отложить до осени выделение Украине валютного транша на сумму 1,9 млрд долларов. Причиной такого решения стало затягивание принятия земельной и пенсионной реформы.

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Несмотря на это, премьер Владимир Гройсман уверен, что пятый транш в страну поступит. Вместе с тем, он считает, что следует пересмотреть отношения с МВФ. По его мнению, Украина нуждается в новой программе сотрудничества, которая позволит достичь максимально эффективного взаимодействия.

Подобные заявления премьер-министра вызывают недоумение у Международного валютного фонда, заявил на пресс-конференции в РИА Новости Украина профессор, доктор экономических наук Алексей Плотников. По его словам, в МВФ удивлены позицией украинского правительства, которое проваливает существующую программу сотрудничества, и в тоже время в одностороннем порядке выступает за новую программу.

Плотников считает, что в 2017 году Украина рискует вовсе не получить транш. По прогнозам эксперта, в случае непоступления кредита МВФ в этом году инфляция по итогам года может вырасти с прогнозируемых НБУ 11,8% до 14-15%.

"Существует высокая вероятность, что транш будет предоставлен не только осенью, но и в принципе, не будет предоставлен до конца текущего года. Поэтому, с этой точки зрения здесь, естественно, всплывают негативные вещи. Естественно, правительству легче, когда приходят внешние источники, легче балансировать доходную часть бюджета, легче выполнять расходную часть. Если этот транш не приходит, то это сказывается на бюджетном дефиците, это сказывается на курсе гривне к доллару, поскольку это один из ресурсов для стабилизации гривны, это сказывается на иных внешних источниках, от которых зависит судьба страны, бюджета, правительства и так далее. Если не работает МВФ, то не идут прямые инвестиции, не идут поступления от ЕБРР, других ресурсов. То есть, все те источники, которые должны поступать, и на которые надеется наше правительство, они тормозятся потому, что не приходят транши МВФ", — заявил Потников на пресс-конференции РИА Новости Украина.