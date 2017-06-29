Süddeutsche Zeitung: перенасыщенное лето президента Украины

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В последнее время украинский президент бывает в Киеве нечасто, пишет обозреватель немецкой Frankfurter Allgemeine Катрин Кальвайт. "На прошлой неделе Петр Порошенко был на съезде "Европейской народной партии" в Брюсселе, где все выражали свою солидарность с Украиной. Затем он летал в Вашингтон, где встречался с президентом США Дональдом Трампом, с которым, как не устают подчеркивать украинские власти, еще не встречался даже Владимир Путин. Порошенко после встречи рассказал, что Трамп не дал никаких советов, "но спросил, как он может помочь", — напоминает автор публикации.

"В этот понедельник украинский президент посетил своего французского коллегу Эммануэля Макрона и перед отлетом сообщил в интервью украинскому ТВ, что на следующей неделе в Киев прилетят такие важные персоны, как госсекретарь США, американский министр обороны, генсек НАТО Йенс Столтенберг и генсек ООН Антониу Гутерреш", — говорится в статье.

"Это однозначно лето Петра Порошенко. Сам он тоже так считает", — отмечает обозреватель немецкого издания. По словам Порошенко, спустя многие годы Украина наконец-то перестала быть объектом чужой внешней политики и сама начала влиять на важные политические решения в мире. "Действительно, при Порошенко Украина сблизилась с Западом столь сильно, как вряд ли можно было предположить еще четыре года назад", — пишет Катрин Кальвайт, напоминая, что 1 сентября окончательно вступит в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Многие отмечают, что все это — вовсе не билет на вступление в ЕС в ближайшие два или три десятилетия, хотя украинцы питают надежду, что будут приняты быстрее", — продолжает автор статьи.

Политолог Вячеслав Голуб из известного Центра Разумкова (Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова) называет проект сближения с Западом "европейскими реформами без европейской перспективы", говорится в публикации.

По мнению Голуба, Порошенко "украшает себя внешнеполитическими успехами по той причине, что во внутриполитическом плане все идет не так хорошо". К примеру, опросы показывают, что рейтинг Порошенко находится на уровне 12%, в то время как его многолетняя соперница Юлия Тимошенко из партия "Батькивщина" в качестве потенциального кандидата в президенты на выборах 2019 года набирает 15%, напомнила обозреватель немецкого издания.

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Аналитики указывают на то, что Порошенко и его сторонники из "Блока Порошенко" считаются очень коррумпированными, пишет Катрин Кальвайт. Журналист и депутат Сергей Лещенко, в свою очередь, говорит, что Порошенко саботирует реформы: он, как поясняет Лещенко, "хочет переизбраться, и это снижает готовность к непопулярным мерам".

"Поэтому Порошенко гораздо больше нравится праздновать очередной успех во время визита в Париж, где Макрон заверил его в том, что Франция никогда не признает аннексию Крыма Россией. Украинцам это очень по душе", — говорится в статье.