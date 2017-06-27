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    Украине нужно прекратить имитировать реформы - Томбинский

    (обновлено: )25630
    Экс-представитель Европейского союза в Киеве, председатель Представительства ЕС в Ватикане Ян Томбинский выразил обеспокоенность вопросами безопасности, ситуацией на дорогах и коррупцией.
    Ян Томбинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Бывший представитель Европейского союза в Киеве, председатель Представительства ЕС в Ватикане Ян Томбинский заявил, что властям Украины следует начать строить демократическое государство, прекратив "имитацию реформ".

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    "Нужно прекратить имитацию и строить государство, строить реальность. Потому что в начале этой проблемы была имитация государственности, отсутствие реального, ежедневного инвестирования в механизмы демократии, в институты государственности, в убеждения людей, что право служит защите общего интереса, что государство — это не элемент, который нужно распределить между узкой группой людей", — цитирует Томбинского "Укринформ".

    Он отметил, что за те два с половиной года, которые Украина работает в условиях Зоны свободной торговли, власти создали очень мало возможностей для работы отечественного бизнеса на европейском рынке. Также он раскритиковал работу в энергетической сфере, отметив необходимость доработок, с которыми украинцы платили бы по счетам собственных счетчиков в квартирах, а не "за расходы других структур".

    Также Томбинский выразил обеспокоенность вопросами безопасности в Украине, ситуацией на дорогах и коррупцией.

    Ранее Томбинский сообщил, что Украина стала неинтересна миру.

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