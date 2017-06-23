Последняя пленка Онищенко о коррупции Порошенко не опубликована - "Страна"

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Интернет-издание "Страна.ua" решило пока не обнародовать сделанную депутатом Верховной Рады Александром Онищенко (внефракционный) аудиозапись о якобы коррупционной деятельности президента Петра Порошенко. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре Українських Новин сказала заместитель главного редактора издания Светлана Крюкова.

"Последняя и самая главная пленка (Онищенко), которая касалась коррупционной деятельности Петра Порошенко, не была опубликована, мы на этом остановились", — сообщила она.

Крюкова сказала, что не знает, будет ли запись опубликована.

Она отметила, что на "Страну.ua" длительное время осуществляют давление ряд политиков от "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта". По ее словам, руководство издания пытались подкупить и запугать.

Крюкова считает задержание главреда издания Игоря Гужвы попыткой давления на журналистов.

Отметим, что ранее "Страна.ua" опубликовала несколько аудиозаписей, на которых зафиксированы встречи Онищенко с действующими политиками по вопросу прекращения его уголовного преследования и коррупции среди высших государственных чиновников.

Накануне генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва задержан в Киеве. По утверждению правоохранителей, он требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. В самом офисе издания прошли обыски.