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    Последняя пленка Онищенко о коррупции Порошенко не опубликована - "Страна"

    Тема:

    По беспределу. Арест Гужвы, обыски в "Стране" (73)

    (обновлено: )316
    Как сообщается, на "Страну.ua" длительное время осуществляют давление ряд политиков от "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта". По словам заместителя главного редактора издания Светланы Крюковой, руководство издания пытались подкупить и запугать.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Интернет-издание "Страна.ua" решило пока не обнародовать сделанную депутатом Верховной Рады Александром Онищенко (внефракционный) аудиозапись о якобы коррупционной деятельности президента Петра Порошенко. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре Українських Новин сказала заместитель главного редактора издания Светлана Крюкова.

    Встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом
    REUTERS Jonathan Ernst
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    "Последняя и самая главная пленка (Онищенко), которая касалась коррупционной деятельности Петра Порошенко, не была опубликована, мы на этом остановились", — сообщила она.

    Крюкова сказала, что не знает, будет ли запись опубликована.

    Она отметила, что на "Страну.ua" длительное время осуществляют давление ряд политиков от "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта". По ее словам, руководство издания пытались подкупить и запугать.

    Крюкова считает задержание главреда издания Игоря Гужвы попыткой давления на журналистов.

    Отметим, что ранее "Страна.ua" опубликовала несколько аудиозаписей, на которых зафиксированы встречи Онищенко с действующими политиками по вопросу прекращения его уголовного преследования и коррупции среди высших государственных чиновников.

    Накануне генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва задержан в Киеве. По утверждению правоохранителей, он требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. В самом офисе издания прошли обыски.

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