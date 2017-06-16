Эксперт: дорожная стратегия безопасности – как "Сталинская конституция"

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Украинские власти хотят за три года сократить уровень смертности на дорогах на 50%. Для этого Кабмин утвердил Стратегию повышения уровня безопасности на дорогах на 2018-2020 годы.

Этот документ был разработан совместно с "Укравтодором". Планируется строительство минимум 500 кольцевых транспортных развязок, объездных дорог населенных пунктов, а также создание минимум тысячи наземных пешеходных переходов.

Также планируется создание координационного органа по дорожной безопасности, который должен объединить в себе государственные органы, которые вовлечены в систему безопасности на дорогах. Кроме увеличения штрафов за превышение скорости, также уменьшат максимально допустимую скорость в населенных пунктах.

Стратегия безопасности движения-2020 также предусматривает и ряд других пунктов, среди которых обязательное использование сезонных шин.

Поможет ли стратегия правительства снизить смертность на дорогах, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал автоэксперт Рауль Чилачава.

Есть ли в стратегии вещи, которые в случае реализации могут существенно усилить безопасность на дорогах?

– Это похоже на "Сталинскую конституцию", в которой все было очень здорово, но гладко было на бумаге, а про овраги забыли.

Понятное дело, что если мы говорим о политической целесообразности, мы часто слышим, что Владимир Гройсман делает ставку на то, что мы будем строить дороги, и дороги сделают его успешным премьером. Возможно, это так, и возможно, они даже начнут все это делать. Я бы на месте "Укравтодора" просто молчал и делал дороги. И начал бы с этого.

А по поводу того, что там какие-то проценты, надои, кто где выживет, я бы на месте этих министерств тихо помалкивал, потому что, по большому счету, они в этом вообще ничего не понимают и это очевидно даже для здравомыслящих людей.

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Классно, когда они говорят про развязки, но когда они говорят про надземные пешеходные переходы, то к безопасности движения это не имеет никакого отношения, если я правильно понимаю. Потому что пешеходы должны быть отделены от дороги, так же, как и велосипедисты. Вот это, действительно, реально влияет на уменьшение смертности.

"Укравтодор" говорил ранее о планах с этого года начать строительство безопасных наземных пешеходных переходов…

– Когда у страны нет денег на подземные, строятся вот эти удивительные сооружения, которые вы можете видеть на трассах: стоит огромный бетонный мост со ступеньками и со всем остальным, и сельские жители все равно им не пользуются, потому что, естественно, бабушка с авоськой преодолеть это препятствие просто не может.

Чтобы люди этим пользовались, они должны быть логичными и удобными. Удобными являются подземные переходы, но на них нет денег. Вот у нас, допустим, классический пример – город Борисполь. Там более 14 светофоров. Что предлагает "Укравтодор" сделать для того, чтобы сократить там количество ДТП с участием пешеходов? Сократить скорость до чего?

В стратегии говорится об обучении и формировании поведения водителей и пешеходов.

– Скорее всего это будут какие-то пропагандистские буклеты. На самом деле, Владимир Омелян производит впечатление вполне вменяемого понятного министра, который многое пытается делать, и даже многое у него получается. Поэтому когда мы говорим о стратегии, она нужна.

Единственное, недоверие и наше хихиканье когда возникает, мы знаем, как эти все теоретические стратегии потом накладываются на украинскую реальность.

Я боюсь одного и думаю, что боитесь того же, что все закончится тем, что денег нет в принципе ни на что, кроме принятия нового закона о штрафах и ограничения скорости в населенных пунктах, потому что на это деньги тратить не надо. И даже мы можем что-нибудь нащипать в бюджет.

Входят ли в контроль скорости установка видеокамер и контроль технического состояния транспортного средства?

– Стратегия предполагает серьезную работу парламента по этим всем вопросам. Стратегия предполагает серьезные законодательные изменения. И, естественно, без поддержки парламента вся эта история тоже выглядит крайне слабо.

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Это прекрасная стратегия, но она должна быть подтверждена и этими вещами. Пока мне не понятно. Я ехал из Киева во Львов, видел два автомобиля, один из них на КП снимали телевизионщики. Вот это наша дорожная полиция. Больше не видел. Но, наверное, они работают.

Ранее в эфире Голоса Столицы эксперт по вопросам дорожного строительства Олег Островерхий заявил, что причиной неполного использования средств являются административные и кадровые проблемы предприятия.

Также первый заместитель министра инфраструктуры Евгений Кравцов в эфире "ГС" рассказал, по какому принципу будут ремонтировать дороги в 2017 году, а также поделился своим мнением по поводу Е-декларирования и работы главы "Укрзализныци" Войцеха Бальчуна.