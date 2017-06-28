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    Политика

    Порошенко: в коррупции в Украине виноват советский менталитет

    (обновлено: )465213
    Украинский президент рассказал французскому изданию, почему процесс искоренения коррупции в Украине такой "долгий и сложный". По его словам, потому что все это "идет из прошлого, из коррупционной советской системы".
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Причина коррупции в Украине кроется в советском менталитете, считает президент Украины Петр Порошенко.

    Политолог Николай Спиридонов. Архивное фото
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    Спиридонов: Порошенко — инструмент в руках Макрона

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    "Потому что она идет из прошлого, из коррупционной советской системы, которая глубоко коренилась в системе общества и в духе каждого", — сказал Порошенко в интервью французской газете Figaro в ответ на вопрос журналиста о том, почему процесс искоренения коррупции в Украине такой "долгий и сложный".

    Напомним, в понедельник Порошенко встретился в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    В центре переговоров лидеров находился вопрос урегулирования кризиса в Донбассе.

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