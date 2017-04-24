Bloomberg: Кремль планирует отторгнуть Донбасс от Украины?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Кремль планирует отторгнуть территории Донбасса от Украины путем поэтапной экономической интеграции региона с Россией. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к правительству РФ.

Собеседник агентства рассказал, что российское руководство не намерено проводить аннексию или признать независимость Донбасса — Кремль хочет встроить эти территории в свою инфраструктуру и тем самым фактически отделить регион от Украины, говорится в статье. Используя экономическую блокаду украинских активистов как политическое прикрытие, Россия укрепляет связи с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, пишет Bloomberg.

В частности, РЖД осуществляет перевозки угля и железной руды в граничащие с оккупированными территориями районы по сниженным тарифам, чтобы у России появилась возможность обеспечить металлургические заводы Донбасса сырьем в том случае, если Украина прекратит снабжение региона, отмечает агентство.

Кремль опровергает информацию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг опубликованную американским агентством информацию, заявив, что Кремль не собирается интегрировать в состав России украинские территории, находящиеся под контролем сепаратистов.

"Таких сценариев как писаных нет. Вы знаете, что идут разные дискуссии. Вы знаете настрой, который неоднократно озвучивали представители Донбасса. Но никаких писаных сценариев на этот счет нет", — цитирует высказывание Пескова интернет-сайт "Грани".

На днях президент Украины Петр Порошенко заявил, что не считает конфликт в Донбассе "замороженным". По его мнению, в регионе идет "настоящая горячая война". Отсутствие серьезного прогресса в реализации минских договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе стало причиной того, что некоторые эксперты стали называть его "замороженным".

При этом ранее опасения по поводу возможного замораживания конфликта в случае отказа от минских договоренностей высказали представитель Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма и глава МИД Украины Павел Климкин.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.