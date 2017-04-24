ВСУ сообщили о гибели одного военного и ранении двух в Донбассе

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. ВСУ сообщили в понедельник, что ополченцы в Донбассе за прошедшие сутки 34 раза открывали огонь по их позициям, один военный погиб, двое получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

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По данным пресс-центра военной операции в соцсети Facebook, за минувшие сутки ополченцы "34 раза обстреляли опорные пункты Вооруженных сил Украины… Один украинский военный погиб, еще двое получили ранения".

На донецком направлении ополченцы обстреляли позиции ВСУ в районе населенных пунктов Троицкое, Авдеевка, Пески, Луганское, Новоселовка и шахта "Бутовка".

На донецком направлении ополченцы обстреляли район населенных пунктов Тарамчук, Марьинка, Гнутово, Широкино, Водяное и Павлополь.

В пресс-центре также заявили, что на луганском направлении ополченцы обстреляли район населенных пунктов Новозвановка, Станица Луганская, Новоалександровка и Валуйское.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.