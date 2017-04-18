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    Корнейчук о референдуме: власть не хочет, народ не может

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    Почему важные вопросы в Украине не выносятся на референдум? Потому что ответы четко покажут: власть вообще не представляет интересов людей, считает политический эксперт Дмитрий Корнейчук.
    Дмитрий Корнейчук. Архивное фото
    112 Украина/Скриншот

    РИА Новости Украина

    А вот вы замечали, что любая наша власть боится проводить в Украине референдумы, задается вопросом на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

    Ведь, если разобраться, в Украине 25 лет существует имитация демократии, отмечает он, и по ключевым вопросам для страны никто реально не спрашивает мнение людей.

    "Просто кучка политиков с олигархами меняют форму правления с президентско-парламентской на парламентско-президентскую. И наоборот.

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    А, может, украинцы уже давно за то, чтобы вообще упразднить пост президента? Или избирать его в парламенте? Или вообще отказаться от Рады? Или, может, надо ввести двухпалатный парламент? Или избирать губернаторов, а не присылать наместников из Киева?

    А хотели ли украинцы подписания Ассоциации с ЕС и ЗСТ? А выполнять драконовские условия МВФ? Хотят ли люди вступления в НАТО? А сколько надо языков? Желают ли украинцы выполнять Минские соглашения?

    Почему не выносятся важные вопросы на референдум? Потому что ответы четко покажут: власть и народ живут в разных мирах. И власть вообще не представляет интересы людей. А всей стране и системе госуправления нужна тотальная перезагрузка.

    Кстати, у нас был референдум 2000 года. Там люди поддержали и сокращение количества депутатов до 300 человек, и отмену депутатской неприкосновенности, и двухпалатный парламент. Но кто об этом сейчас помнит…", — написал Корнейчук.

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