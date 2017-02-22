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    Политика

    В случае провала "Минска" нужен референдум о статусе Донбасса - Янукович

    (обновлено: )34280
    Экс-президент Виктор Янукович заявил, что только последовательное политико-правовое "принуждение украинских властей" к исполнению минских соглашений может привести к качественным изменениям в общественно-политической жизни Украины.
    Виктор Янукович в Ростовском областном суде
    REUTERS Stringer

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Необходимо провести референдум о статусе Донбасса, если власти Украины не выполнят минские соглашения, заявил экс-президент Украины Виктор Янукович.

    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Бывший украинский лидер обратился к президентам России, США, Германии и Франции Владимиру Путину, Дональду Трампу, Франку-Вальтеру Штайнмайеру и Франсуа Олланду, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, президенту Польши Анджею Дуде, главе ПАСЕ Педро Аграмунту, генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду и председателю Европарламента Антонио Таяни с письмом, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.

    "В случае невыполнения нынешними украинскими властями минских соглашений, необходимо инициировать проведение референдума о статусе Донбасса", — пишет Янукович.

    Он высказал мнение о том, что только последовательное политико-правовое принуждение украинских властей к исполнению минских соглашений может привести к качественным изменениям в общественно-политической жизни Украины.

    "Главная цель на данном этапе – возвращение мира и безопасности в Украину, путем выполнения условий минских соглашений, что предусматривает в том числе: прекращение военных действий на востоке Украины; создание широкой автономии на Донбассе в составе Украины; восстановление разрушенных территорий; помощь беженцам и вынужденным переселенцам", — отмечает Янукович.

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    Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что официальный Киев не предоставит Донбассу особый статус, который бы выходил за рамки децентрализации, проводимой для всех регионов.

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