Турецкая диаспора в ЕС поддержала переход на президентскую систему

Алена Палажченко — Анкара, для РИА Новости Украина

Большинство граждан Турции, проживающих в странах Западной Европы, поддерживали на конституционном референдуме переход к президентской системе, несмотря на противодействие проведению агиткампании со стороны местных властей, свидетельствуют предварительные итоги голосования, обнародованные агентством Anadolu.

Прошедший в воскресенье в Турции конституционный референдум о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным данным, сторонники президента набрали 51,2% голосов, что на 1,25 миллиона больше, чем у противников реформы. Окончательные итоги будут подведены через 11-12 дней после рассмотрения апелляций. Оппозиция заявила о нарушениях при проведении референдума, в частности, раскритиковав решение избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей.

Голосование на референдуме за рубежом прошло досрочно и закончилось за неделю до голосования в Турции. Всего там проголосовали 1 406 331 человек. При этом за конституционную реформу подали голоса 59,09%.

Исход референдума решили страны с наибольшей турецкой диаспорой – Германия, Франция и Нидерланды. В них с большим преимуществом победили сторонники президентской системы. Максимальный процент голосов "за" был отдан в Бельгии и Австрии.

Наибольшее число проголосовавших турок было в Германии – 653 502 человека, из них в поддержку президентской системы высказались 63,07%. Сторонники Эрдогана победили также во Франции (64,85% при 140 741 проголосовавших), Нидерландах (70,94% и 116 543 соответственно), Бельгии (74,98% и 72 127), Австрии (73,23% и 52 187), Дании (60,63% и 10 892) и Норвегии (57,20% и 3837).

Противники президентской системы победили в Швейцарии (61,92% при 50 374 проголосовавших), Великобритании (79,74% и 35 424), Швеции (52,91% и 9274), Италии (62,06% и 5627) и Испании (86, 68% и 1291).

В других европейских странах число проголосовавших граждан Турции было относительно невелико и существенно не сказалось на общем итоге голосования.

Не исключено, что успешные для президента Турции Тайипа Эрдогана результаты голосования в западноевропейских странах были связаны с противодействием властей ряда стран, в частности, Германии и Нидерландов, агитационным выступлениям перед референдумом турецких министров. Проживающие там турки могли поддержать своего лидера в знак протеста против действий местных властей.

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В период агиткампании перед референдумом отношения Турции и ЕС обострились из-за того, что ряд европейских стран пытался помешать встречам членов Кабмина Турции с представителями турецкой диаспоры в европейских странах.

У турецких властей перед референдумом был большой расчет на 5 миллионов турок, проживающих в европейских странах, часть которых сохранили турецкое гражданство. Агитировать соотечественников за рубежом отправился боевой состав турецких министров. Но европейцам не понравились турецкие инициативы, еще больше, по их мнению, отбрасывающие Турцию от демократических ценностей и аккумулирующих власть в руках президента. Первыми выступили немцы, под различными предлогами (зачастую надуманными) отказавшие предоставить помещения для выступления министра юстиции Бекира Боздага.

Затем голландские власти позволили себе и вовсе недружественный и беспрецедентный шаг – не дали разрешения на посадку самолета главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу. После этого Турция решила направить на машине в Нидерланды с той же целью министра по делам семьи Фатму Бетюль Сайян Кайя, видимо, в расчете на то, что женщину местные власти остановить не посмеют. Но полиция не пустила ее даже в генконсульство Турции в Роттердаме и выпроводила обратно. После этого разразился серьезный политический кризис между Турцией и Нидерландами.

Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны Эрдоганом.

Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Должность премьер-министра будет упразднена. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента.

Право на объявление режима чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят.

Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией.