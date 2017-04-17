Обзор мировых СМИ: референдум в Турции, убийство в прямом эфире

РИА Новости Украина



"Исторический" референдум в Турции. Практически все мировые СМИ сегодня написали об итогах прошедшего конституционного референдума в Турции о переходе на президентскую форму правления.

Так, например, британское издание Guardian пишет, что по предварительным данным, сторонники внесения изменений в основной закон страны набрали 51,2% голосов, что на 1,25 миллиона больше, чем у противников конституционной реформы. Однако, подчеркивает газета, турецкая оппозиция намерена подать протест по итогам прошедшего голосования.

Издание отмечает, что, по словам главы Высший избирательный совет (ВИС), "окончательные результаты с учетом период приема апелляций будут подведены через 11-12 дней".

"Победа с небольшим преимуществом, тем не менее, стала разочарованием для руководства страны", которое надеялось на то, что "Эрдоган будет оставаться у власти до 2029 года в случае победы на двух президентских выборах подряд", — подводит итог Guardian.

Газета Washington Post, в свою очередь, объясняет, почему оппозиция не согласна с результатами референдума. По данным издания, ВИС Турции принял неожиданное решение считать действительными бюллетени без печатей, что, по мнению оппозиции, открывает путь для фальсификаций на референдуме.

Газета также приводит пояснение главы ВИС Сади Гювена. По его словам, пишет Washington Post, такое решение было принято по ходатайству правящей ПСР, оно принимается не впервые и связано с необходимостью "снять барьеры перед избирателями и дать им возможность исполнить свой гражданский долг" на участках, где закончились проштампованные бюллетени из-за халатности сотрудников избирательных комиссий.

Пенс у границ КНДР. Еще одним важным событием, оказавшимся в центре внимания многих СМИ, стало известие о том, что вице-президент США Майк Пенс прибыл на американскую авиабазу в Южной Корее на границе с КНДР.

Так, издание Washington Times пишет, что Пенс "выразил нетерпение в желании (США – ред.) добиться того, чтобы северокорейские власти избавились от ядерного оружия и баллистических ракет".

"Стратегическому терпению пришел конец", — приводит газета слова Пенса.

По данным издания, он также подчеркнул, что "рассматриваются все варианты", и Северной Корее "не стоит сомневаться в решимости США быть вместе с союзниками". Другое издание New York Times пишет, что вице-президент назвал неудачный пуск ракеты КНДР провокацией и заявил, что приверженность Вашингтона союзу с Сеулом "никогда не была сильнее».

Пасха по-трамповски. Многие СМИ также обратили свое внимание на то, как президент США Дональд Трамп отпраздновал Пасху.

Как пишет New York Post, глава Белого Дома поздравил христиан с Пасхой и посетил с семьей праздничную службу в храме во Флориде, где находится на пасхальных каникулах. По информации газеты, вместе с президентом США в храме на праздничной мессе присутствовали его дети — дочь Тиффани, сын Бэррон, а также первая леди — Мелания и ее родители.

Как сообщают СМИ, после воскресной службы Трамп с семьей вернулся в резиденцию, где, согласно традиции, с детьми занялся "охотой за пасхальными яйцами", после чего устроил праздничный поздний завтрак с семьей.

Газета Politico, в свою очередь, не упустила возможность в очередной раз сравнить Трампа и его предшественника Барака Обаму.

"В прошлом году празднование Пасхи в Белом Доме удивило внезапным визитом певицы Beyonce, спортсменов из NBA и Washington Redskins, а также выступлением актрисы и певицы Идины Мензель … В этом году перед администрацией Трампа выступила семейная группа из шести человек Martin Family Circus", - сравнило издание размах празднований двух американских лидеров.

Онлайн-убийство в Facebook. Несколько изданий сегодня также написали о том, что полиция американского города Кливленд разыскивает преступника, транслировавшего убийство в прямом эфире в социальной сети Facebook.

По данным Huffington Post, сейчас ведется расследование по факту убийства. Предполагаемым убийцей, по мнению правоохранителей, является Стив Стивенс, который "вооружен и опасен".

Газета Hill также отмечает, что представитель социальной сети уже назвал данное преступление "ужасным" и заявил, что компания не позволит контенту подобного рода появляться в Facebook.