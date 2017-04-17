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    Трамп поздравил Эрдогана с победой на референдуме в Турции – СМИ

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    Референдум в Турции: итоги (24)

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    По данным турецкого государственного информагентства, Дональд Трамп поздравил президента Реджепа Эрдогана по телефону с победой сторонников конституционной реформы на воскресном референдуме.
    Дональд Трамп
    JIM WATSON / AFP

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп по телефону поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на конституционном референдуме, передает турецкое государственное информагентство Anadolu.

    "Трамп поздравил президента Эрдогана по телефону с победой сторонников конституционной реформы на воскресном референдуме", — сообщает агентство в своем Twitter.

    ​Конституционный референдум в воскресенье в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным данным, они набрали 51,2% голосов. Конституционные изменения были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны Эрдоганом.

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