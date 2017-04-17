Трамп поздравил Эрдогана с победой на референдуме в Турции – СМИ

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп по телефону поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на конституционном референдуме, передает турецкое государственное информагентство Anadolu.
"Трамп поздравил президента Эрдогана по телефону с победой сторонников конституционной реформы на воскресном референдуме", — сообщает агентство в своем Twitter.
#Trump congratulates President #Erdogan in phone call for #Yes win in Sunday referendum pic.twitter.com/fIAqQaSOFL— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 17 апреля 2017 г.
Конституционный референдум в воскресенье в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным данным, они набрали 51,2% голосов. Конституционные изменения были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны Эрдоганом.
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