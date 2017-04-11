Парадоксы безопасности: "орлы Авакова" воюют с подчиненными Авакова

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В городах-миллионниках вот уже несколько недель как расшатывают ситуацию ультраправые, которые якобы борются с "российской агрессией", путем блокирования дочки российского "Сбербанка" на территории Украины, который, по сути, никакого отношения к РФ не имеет. Но, так как учреждение носит чуждое украинскому "патриоту" название, против него развернулась настоящая борьба. И даже несмотря на заверение руководства финучреждения о том, что они уходят с Украины, националисты не утихают. И, что самое удивительное, вступают в прямой конфликт с полицией. А ведь не для кого не секрет, что подопечных Белецкого поддерживают не кто иной, а министр МВД Арсен Аваков. По всей видимости националисты затевают какую-то свою большую игру.

Стычки с полицией

В понедельник, 10 апреля, стартовала бессрочная блокада "Сбербанка". В ходе акции в Харькове произошла стычка членов "Национального корпуса" с полицией, которая оттеснила активистов от главного офиса, вход в который они, по сложившейся традиции, замуровали. В результате десять представителей Нацкорпуса из Харькова травмированы и избиты дубинками. Один полицейский с ожогами обоих глаз госпитализирован — ему в лицо распылили газовый баллончик. Активисты расходиться не собирались, но и полиция с Нацгвардией и полком "Харьков-1" оцепили прилегающую территорию и не пропускали к ним подмогу. Правда, ближе к ночи рассосалось большинство ультраправых, меньше стало и полиции.

В поддержку харьковским активистам Национального корпуса в город отправились собратья из Днепра и Запорожья.

"Мы предупреждаем власть и правоохранителей. Нас много. Мы молоды и готовы действовать. Мы готовы до конца стоять за свою идею и друг за друга. Ударив одного нашего друга, ждите, что завтра к вам приедут спросить за это сотни и тысячи патриотов со всех уголков Украины. Мы не отступим", — заявили активисты.

А в среду в Харьков пожаловал сам Билецкий, которому ничего не страшно, так как он спрячется за депутатским мандатом. А лидер харьковского нацкорпуса Олег Ширяев призвал присоединяться к их движению.

"Мы формируем силу, потому что именно мы должны закончить войну на Донбассе, именно мы должны прогнать врага из Украины. Надеяться не на кого — Запад нас кинул (пример Будапештский меморандум), а Россия забрала Крым…



Начинаем с банков, потом уничтожим олигархов, а потом выкинем остальную шоблу", — заявил Ширяев.

Жестко действовала полиция в Киеве, под МВД, где собрались активисты требовать отставки министра Авакова за то, что он покрывает подчиненного полковника Юрия Голубана, которого подозревают в измене родины, и которого отказался увольнять Аваков. Пятеро человек задержаны у стен МВД на Богомольца.

Аваков пошел в наступление

Логично можно предположить, что всевозможные активисты, выходки которых раньше предпочитали не замечать, уже надоели даже руководству МВД, которое дает указания на их разгон. И с одной стороны даже странно наблюдать, как люди Авакова со стороны ультраправых дерутся с людьми Авакова из МВД. Но, как отмечают знающие министра и его окружение эксперты, он ничего не делает просто так.

"Глава МВД опробовал все провокационные способы самоутверждения. Он пытался взять под контроль часть АТО — добробаты. Он участвует как бизнесмен в тендерных закупках. Он расставляет своих людей на должности как ему хочется и таких как ему хочется. Ему никто не мешает в экономической сфере, в кадровой политике. У него обеспечен обмен товарами по линии фронта, а президент у него в зависимости из-за коалиции. Он сегодня что хочет, то и делает. Захочет, завтра разгонит к черту "Национальный корпус", хочет завтра введет комендантский час и все будут выполнять его приказы. Билецкий и Аваков — бизнесс-партнеры. И, как говориться, бьет — значит любит, так и здесь, если сотрудники полиции побили активистов из "Нацкорпуса", может означать, что что-то не поделили бизнес-партнеры. Полиция действует только по приказу руководства, а не по собственной инициативе и им плевать — стоять или бить. Но и не исключено, что сегодня МВД обкатывает на активистах, как жестко прерывать митинги и акции. И проще откатать на социально одобряемых действиях и все это проглотят", — отмечает руководитель аналитического направления Украинского Хельсенской Союза по правам человека Олег Мартыненко.

Не предсказуемо как поведут себя дальше националисты, которые стекаются в Харьков. Сегодня их может перекупить любой, если предложит финансирование больше, нежели они получают в зоне АТО, отмечает правозащитник.

Но все эти выходки, можно охарактеризовать как разминка с обоих сторон. К тому же, засидевшиеся без дела "патриоты" так и рвутся размять мышцы. Правда харьковские представители "Нацкорпуса" не ожидали, что полиция с ними не будет церемониться, как делала это на протяжении последних лет.