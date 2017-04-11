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    Аналитика и комментарии

    Парадоксы безопасности: "орлы Авакова" воюют с подчиненными Авакова

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    С наступлением весны почему-то резко активизировались ультраправые. Громче всех о себе заявляет "Национальный корпус" в недавнем прошлом "Азов" под предводительством нардепа Андрея Билецкого. Все это напоминает разминку перед серьезным боем.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    УНИАН

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    В городах-миллионниках вот уже несколько недель как расшатывают ситуацию ультраправые, которые якобы борются с "российской агрессией", путем блокирования дочки российского "Сбербанка" на территории Украины, который, по сути, никакого отношения к РФ не имеет. Но, так как учреждение носит чуждое украинскому "патриоту" название, против него развернулась настоящая борьба. И даже несмотря на заверение руководства финучреждения о том, что они уходят с Украины, националисты не утихают. И, что самое удивительное, вступают в прямой конфликт с полицией. А ведь не для кого не секрет, что подопечных Белецкого поддерживают не кто иной, а министр МВД Арсен Аваков. По всей видимости националисты затевают какую-то свою большую игру.

    Акции протеста подАльфа-банком и Сбербанком в Одессе
    odessa-life.od.ua
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    Стычки с полицией

    В понедельник, 10 апреля, стартовала бессрочная блокада "Сбербанка". В ходе акции в Харькове произошла стычка членов "Национального корпуса"  с полицией, которая оттеснила активистов от главного офиса, вход в который они, по сложившейся традиции, замуровали. В результате десять представителей Нацкорпуса из Харькова травмированы и избиты дубинками. Один полицейский с ожогами обоих глаз госпитализирован — ему в лицо распылили газовый баллончик. Активисты расходиться не собирались, но и полиция с Нацгвардией и полком "Харьков-1" оцепили прилегающую территорию и не пропускали к ним подмогу. Правда, ближе к ночи рассосалось большинство ультраправых, меньше стало и полиции.

    В поддержку харьковским активистам Национального корпуса в город отправились собратья из Днепра и Запорожья.

    "Мы предупреждаем власть и правоохранителей. Нас много. Мы молоды и готовы действовать. Мы готовы до конца стоять за свою идею и друг за друга. Ударив одного нашего друга, ждите, что завтра к вам приедут спросить за это сотни и тысячи патриотов со всех уголков Украины. Мы не отступим", — заявили активисты.

    А в среду в Харьков пожаловал сам Билецкий, которому ничего не страшно, так как он спрячется за депутатским мандатом. А лидер харьковского нацкорпуса Олег Ширяев призвал присоединяться к их движению.

    Балаклавы
    REUTERS Gleb Garanich
    Сеющие смерть орлы Авакова

    "Мы формируем силу, потому что именно мы должны закончить войну на Донбассе, именно мы должны прогнать врага из Украины. Надеяться не на кого — Запад нас кинул (пример Будапештский меморандум), а Россия забрала Крым…

    Начинаем с банков, потом уничтожим олигархов, а потом выкинем остальную шоблу", — заявил Ширяев.

    Жестко действовала полиция в Киеве, под МВД, где собрались активисты требовать отставки министра Авакова за то, что он покрывает подчиненного полковника Юрия Голубана, которого подозревают в измене родины, и которого отказался увольнять Аваков. Пятеро человек задержаны у стен МВД на Богомольца.

    Аваков пошел в наступление

    Логично можно предположить, что всевозможные активисты, выходки которых раньше предпочитали не замечать, уже надоели даже руководству МВД, которое дает указания на их разгон. И с одной стороны даже странно наблюдать, как люди Авакова со стороны ультраправых дерутся с людьми Авакова из МВД. Но, как отмечают знающие министра и его окружение эксперты, он ничего не делает просто так.

    Арест. Архивное фото
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк
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    "Глава МВД опробовал все провокационные способы самоутверждения. Он пытался взять под контроль часть АТО — добробаты. Он участвует как бизнесмен в тендерных закупках. Он расставляет своих людей на должности как ему хочется и таких как ему хочется. Ему никто не мешает в экономической сфере, в кадровой политике. У него обеспечен обмен товарами по линии фронта, а президент у него в зависимости из-за коалиции. Он сегодня что хочет, то и делает. Захочет, завтра разгонит к черту "Национальный корпус", хочет завтра введет комендантский час и все будут выполнять его приказы. Билецкий и Аваков — бизнесс-партнеры. И, как говориться, бьет — значит любит, так и  здесь, если сотрудники полиции побили активистов из "Нацкорпуса", может означать, что что-то не поделили бизнес-партнеры. Полиция действует только по приказу руководства, а не по собственной инициативе и им плевать — стоять или бить. Но и не исключено, что сегодня МВД обкатывает на активистах, как жестко прерывать митинги и акции. И проще откатать на социально одобряемых действиях и все это проглотят", — отмечает руководитель аналитического направления Украинского Хельсенской Союза по правам человека Олег Мартыненко.

    Не предсказуемо как поведут себя дальше националисты, которые стекаются в Харьков. Сегодня их может перекупить любой, если предложит финансирование больше, нежели они получают в зоне АТО, отмечает правозащитник.

    Но все эти выходки, можно охарактеризовать как разминка с обоих сторон. К тому же, засидевшиеся без дела "патриоты" так и рвутся размять мышцы. Правда харьковские представители "Нацкорпуса" не ожидали, что полиция с ними не будет церемониться, как делала это на протяжении последних лет.

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