Сеющие смерть орлы Авакова

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

История о том, что к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова причастен бывший боец Нацгвардии МВД, который якобы был агентом российских спецслужб, заставляет задуматься о том, сколько еще подобных "агентов" в свое время носили милицейско-полицейские погоны. А также о том, что если бывших нацгвардейцев нанимают для убийства, то на что еще они могут пойти. И оказывается, круг их интересов довольно обширен.

Убийцы из АТО

Разговоры о том, что среди бывших бойцов добробатов есть агенты Кремля, начались после того, как бывшие участники АТО объявили о блокаде торговле с ОРДЛО и перекрыли железнодорожное сообщение. И заявили об этом в Кабинете министров. А это значит, что МВД и СБУ предстоит сложная работа по изобличению таковых. Но пока силовики будут ловить агентов, не факт, что диверсии и убийства остановятся.

Ряд судебных процессов и открытых уголовных дел свидетельствует о том, что оружие и удостоверения в 2014-16 годах выдавали в руки кому попало, без проверок. Так на службу в один из добробатов под эгидой МВД попал уроженец г. Яворов Львовской области, который в августе 2014 года расстрелял молодую пару из Счастья, чтобы заполучить автомобиль Volkswagen Caddy. Расстреляв людей и спрятав их тела, убийца нацепил на автомобиль номера АТО и разъезжал по городу. После убийства он записался в другой батальон, но быстро оттуда сбежал. А потом фактически как дезертир совершил еще целую кучу преступлений.

Как признался Геннадий Москаль, который в то время руководил Луганской областью, с каждым днем становится все больше и больше таких "героев", а в некоторых случаях – их целые роты, а то и батальоны.

В 2015 году, когда всплыла история с батальоном "Торнадо", стало известно, что двое бойцов нацбатальона "Торнадо", как заявил глава Луганской обладминистрации Геннадий Москаль, готовили убийство начальника милиции Анатолия Науменко за то, что он требовал выведения батальона из зоны АТО за пределы территории Луганской области. Двух киллеров задержали в Лисичанске сотрудники Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками милиции.

Один из них, 37-летний снайпер, который и должен был совершить убийство Науменко, а другой, 58-летний, должен был страховать основного киллера. На допросе снайпер сознался, что они действительно готовили покушение на Науменко, для чего изучили его маршруты передвижения к месту работы и домой и примерное время передвижения.

И овцы целы и волки сыты

И таких примеров можно найти десятки. И ведь среди подозреваемых в убийстве журналиста и публициста Олеся Бузины тоже фигурируют экс-бойцы добробатов. Но кроме этого, они же сегодня выполняют любую другую "не пыльную" работу. Зарабатывают, как могут.

То всем составом бывшего полка "Азов" его бойцы громили стройку в Киев. То они же устраивали погромы отделения "Сбербанка". И полиция на это закрывала глаза.

"Сегодня бывших бойцов добробатов можно нанять для рейдерских атак, для акций протестов, для защиты собственности от атак. В некоторых случаях так и делают. Стоит им напасть на одну сомнительную или не желательную застройку, как тут же им предлагают за определенную плату умерить свой пыл и они из нападавших тут же превращаются в защитников. И волки сыты и овцы целы", — рассказывает юрист одной из строительных компаний.

А кроме этого, некоторые выходцы из батальонов сегодня организовали так охранные фирмы, которым даже присваивают бывшие названия батальонов, и берутся за любую работу, вплоть до разрешения конфликтов.

"Это мы пока не слышим и не знаем, но на самом деле немало бывших бойцов Нацгвардии сегодня занимаются бытовым криминалом. Ведь уголовников в рядах НГ было принято на службу немало. Когда их набрали, то нормальные бойцы даже боялись с ними идти на задание, чтобы они в спину не выстрелили и не разбежались во время боя. И ведь об этом говорили с первых дней создания добробатов, с того момента, когда МВД их оформила в Нацгвардию и выдала удостоверения сотрудников милиции. Но все промолчали, а теперь и удивляться нечему, что их нанимают для совершения преступления", — подчеркивает адвокат Сергей Шуваев.

Более того, совсем недавно в Киеве в районе Нивок группой лиц в масках и с пистолетами был ограблен инкассаторский автомобиль. И проделано это было профессионально. Налетчики держали периметр под прицелом, все время следили за напарниками, а главное, не сделали ни одного выстрела, даже предупредительного, чтобы напугать. За десять секунд вытащили две огромные сумки с наличностью и были таковы. И не факт, что это не провернули бывшие бойцы Нацгвардии.