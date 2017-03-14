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    Аваков "высказал претензии" Садовому за грузовики с мусором

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    С душком. Львов утопает в мусоре (236)

    (обновлено: )16010
    Глава МВД и мэр Львова обсудили "широкий спектр вопросов", одним из которых была проблема львовского мусора. Аваков высказал претензию, что огромные мусоровозы выбрасывают мусор в поле в Житомирской, Запорожской областях.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Во время субботней встречи Министра внутренних дел Арсена Авакова и мэра Львова, глава МВД "высказал претензии" Андрею Садовому за то что мусоровозы сбрасывают львовский мусор на обочины дорог по всей Украине. Об этом сказал глава МВД, передает ZIK.

    Несанкционированная мусорная свалка на Верховине. Кадры с беспилотника
    ВОЛЯ - Захід/youtube
    Мусорная свалка на Верховине. Кадры с беспилотника

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    Рассказывая о встрече, которая состоялась по инициативе городского председателя Львова, он рассказал, что они обсудили "широкий спектр вопросов", одним из которых была проблема львовского мусора.

    "Мы обсудили некоторые проблемы, касающиеся вывоза мусора. Я высказал претензию, что у нас огромные мусоровозы выбрасывают мусор в поле в Житомирской, Запорожской областях. Он меня попросил, чтобы эти мусоровозы не блокировались, а я его попросил чтобы документы оформлялись. Чтобы было видно, куда они их везут, а не в поле под Запорожьем выбрасывают. Мы технически соединили исполнителей и они с этим работают", – рассказал Аваков.

    Ранее в пресс-службе Славутской районной государственной администрации сообщили, что в селе Берездов Хмельницкой области местные жители обнаружили на свалке около 20 тонн львовского мусора.

    Также сообщалось о найденном львовском мусоре близ села Гайово Киверцовского района Волынской области

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