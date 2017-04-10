Аваков сообщил, когда заработают сервисы оформления загранпаспортов

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Глава МВД Арсен Аваков прогнозирует, что сервисы по оформлению и выдаче загранпаспортов возобновят свою работу в ближайшие день-два.

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Об этом он сказал после заседания фракции "Народного фронта".

"Паспортные и миграционые центры и госпредприятие "Документ", которые несколько дней работают в системе перебоя, благодаря тому, что ключевой провайдер, который обеспечивал государственную функцию закрытой, защищенной связи, по материалам СБУ, подвергается проверкам. В МВД мы не можем на этот процесс влиять, мы надеемся, что наши коллеги в СБУ достаточно быстро решат вопрос с провайдером. Я думаю, это вопрос одного-двух дней", — сказал он.

Ранее сообщалось, что сайт государственной компании "Документ" прекратил оформление и выдачу загранпаспортов по техническим причинам.