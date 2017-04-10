наверх
10.04.201721:19
Курсы валют НБУ
  • EUR28.67- 0.23
  • USD26.97- 0.13
Рубрики
Ещё
    Общество

    Аваков сообщил, когда заработают сервисы оформления загранпаспортов

    (обновлено: )98
    Аваков пояснил, что паспортные центры и госпредприятие "Документ" несколько дней работают в системе перебоя, поскольку ключевой провайдер, который обеспечивал государственную функцию защищенной связи, по материалам СБУ, подвергается проверкам.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Глава МВД Арсен Аваков прогнозирует, что сервисы по оформлению и выдаче загранпаспортов возобновят свою работу в ближайшие день-два.

    Очередь за оформлением паспортов в Одессе
    Думская.net
    За паспортом: одесситы днюют и ночуют в миграционной службе

    Читайте также: Опрос. Украинцы: в наших городах дела идут хорошо, а в стране — плохо

    Об этом он сказал после заседания фракции "Народного фронта".

    "Паспортные и миграционые центры и госпредприятие "Документ", которые несколько дней работают в системе перебоя, благодаря тому, что ключевой провайдер, который обеспечивал государственную функцию закрытой, защищенной связи, по материалам СБУ, подвергается проверкам. В МВД мы не можем на этот процесс влиять, мы надеемся, что наши коллеги в СБУ достаточно быстро решат вопрос с провайдером. Я думаю, это вопрос одного-двух дней", — сказал он.

    Ранее сообщалось, что сайт государственной компании "Документ" прекратил оформление и выдачу загранпаспортов по техническим причинам.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Валерия Гонтарева. Архивное фото
    По собственному. Гонтарева объявила об отставке
    Сотни человек штурмовали "газетную арку" в Полтаве: кадры с места событий. Видео
    Протесты по-украински: "Арочный Майдан" в Полтаве
    Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США
    Игорь Билоус. Архивное фото
    Громкие отставки и назначения в Украине