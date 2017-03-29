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    Соцсети взволновала абонплата за газ: на очереди счета за дождь и воздух

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    (обновлено: )1022111
    Украинцам ввели абонплату за пользование газом. Теперь просто за счастье быть подключенным к газопроводу уже нужно платить… даже если ни грамма газа не потребляешь — пишут в соцсетях. Какими еще комментариями удостоили украинцы новое решение НКРЭ?
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    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Ни дня без нововведений! В Украине ввели ежемесячную абонплату за газ. Она будет отдельной от фактической цены за газ, а квитанции будут оплачиваться ежемесячно по счетчику. Абонплату будут начислять в зависимости от присоединенной мощности (газового счетчика) каждого потребителя. Тариф на доступ к трубе будут устанавливать газораспределяющие компании. Согласно предварительным подсчетам, в среднем по Украине получится 92 грн в месяц.

    В украинском сегменте соцсетей такие новости стали причиной немалого количества критических комментариев: "Ну шо, панове! Хотели сэкономить? Теперь даже если не будешь пользоваться газом – платить придется все равно. За то — что вообще к нему подключен!" "Не разделяю возмущения введением абонплаты за пользование газовыми сетями. Мы за что стояли? Теперь будет как в Европе. А кто против — против Европы следовательно", — пишут в сетях и такое.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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