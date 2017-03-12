Очень хлебные места (в МВД) стоят очень много денег

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Несмотря на уверения главы МВД Арсена Авакова о том, что в ходе проведенной так называемой реформы в полиции остались самые честные и неподкупные, дело далеко не так. В силовом ведомстве продолжается торговля должностями.

Служить бы рад…

Третьего марта около тысячи курсантов Национальной академии внутренних дел получили лейтенантские погоны и отправились на службу в новую полицию. Но на пороге новой жизни выпускники столкнулись со старыми, хорошо известными проблемами. В некоторых областях Украины с молодых лейтенантов откровенно вымогают деньги за нормальное место службы и хорошую должность.

"Когда я пришел в отдел кадров облуправления полиции, мне инспектор тут же сообщил, что в городе мы тебя оставить на можем, что, дескать, есть приказ МВД, подписанный новым главой Нацполиции Князевым, что выпускник должен направляться на работу исключительно в профильный отдел. В городе вакансий по твоей специализации нет, поэтому отправляйся-ка ты за 101-й километр. Хотя незадолго до этого, когда я был на практике, в кадрах мне предлагали идти в одно из управлений на работу не по моей прямой специальности. Вот так вот все переиграли, когда я приехал", — рассказывает лейтенант Сергей.

Поговорив со знакомыми сотрудниками полиции, Сергей узнал, что никакого приказа из МВД не существует, что в городе есть масса вакансий, на которые набирают с улицы кого попало. Одного претендента на работу лейтенанту удалось встретить в коридорах управления полиции. С виду этот молодой человек был больше похож на наркомана, нежели на будущего опера или следователя. Как сообщили курсанту знакомые из органов, дело в том, что и он с легкостью может остаться в городе, где у него есть жилье, где живет его семья, за 1000 долларов.

"Даже если бы такая сумма у меня была, я бы не хотел начинать работу в полиции со взятки. Я учился не для этого. Просто очень неприятная ситуация, и не со мной одним. Некоторые однокурсники столкнулись с такой же проблемой в других областях. Слышал, раньше продавали должности и места в милиции, но не мог представить, что с этим столкнусь сам", — отмечает Сергей.

Только для своих и богатых

С приходом в МВД нового министра и грузинской команды расцвело кумовство, на ключевые должности расставлялись люди, преданные идеям внедряемым новым руководством, даже если они в этом ничего не понимали. Учитывался и патриотический порыв. Но вскоре все это сменила банальная нажива. В интернете до сих пор гуляют кадры, записанные в кабинете замминистра Авакова Сергея Чеботаря, на которых он учит человека, похожего на Вадима Трояна, в то время возглавлявшего Киевский областной главк полиции, как надо собирать деньги с подчиненных и на чем можно заработать в управлении МВД. В подлинности этих кадров нет сомнения, так как Чеботарь сам рассказывал и показывал, что нашел вмонтированную в косяк двери видеокамеру.

Так называемая реформа принесла хороший заработок людям к ней причастным. В разных областях за прохождение переаттестации членам комиссии давали от 500 до 2000 долларов. Не каждый отказывался. На переаттестации личного состава нагрелись многие. На принцип шли единицы.

В марте прошлого года произошла нашумевшая история — исполняющий обязанности начальника Нацполиции Черкасской области Владислав Пустовар попался на попытке дать взятку $2000 и 400 литров топлива одному из заместителей главы Нацполиции за прохождение аттестации его сотрудниками – начальника следственного управления и начальника управления кадрового обеспечения.

Полиция новая — схемы старые

Переживал за главного кадровика и. о. начальника облуправления неслучайно. Ведь именно в их руках аккумулируются основные средства. Любую должность можно выгодно продать, что и делается. Если должность для лейтенанта стоит сегодня 1000 долларов, то переход из одного управления в другое или же перевод из одной области в другую потянет на 2000 — 5000 долларов, в зависимости от области. И всем этим рулит кадровик. Полицейские возмущаются и платят, так как уверены, что вместо кадровика-взяточника придет другой, возможно более жадный. При этом чиновники от МВД себе в карман всю сумму не кладут, а делятся с вышестоящим руководством.

Но если с рядовых полицейских дерут еще по-божески, то должность начальника управления всегда стоила миллионы долларов. Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко после своей первой отставки признался, что однажды ему предлагали 3 миллиона долларов за назначение на должность начальника одного из областных управлений милиции молодого генерала. Тогда Луценко отказался от денег и назначил другого человека. По словам бывшего главы МВД, через него не раз пытались решать кадровые вопросы в ведомстве. Такая практика была заведена давно и действовала безотказно. А цена вопроса зависела от того, какую прибыль сможет принести полученное местечко.

Похоже, что новая полиция не только позаимствовала схемы у старой милиции, но и успешно обкатывает их в некоторых областях.