Коллегия ГПУ: политик Луценко победил генпрокурора Луценко

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на коллегии прокуроров рассказал не только о головокружительных успехах в ведомстве за год, но и о недостатках в прокуратуре и у смежников — в МВД, СБУ, ГФС, НАБУ и Минюсте. Энергичный доклад Луценко, вперемешку с критикой, наделал много шума. Так публично давно не унижали прокуроров и не бросали камни в свой и чужой огород. В то же время никто не оказался наказан за бездеятельность.

Новые тесты для прокуроров

Свой доклад на коллегии Луценко начал с позитива – в ГПУ прошли большие перемены: на смену старым прокурорам пришли новые. По результатам проведения конкурсов в прокуратуры базового звена на сегодняшний день назначено 450 новых прокуроров, из которых 93% – кандидаты, не имеющие стажа работы в прокуратуре. При этом генпрокурор отметил, что сотрудники прокуратуры очень загружены, расследуют более 2 миллионов уголовных производств. Несмотря на недостаток кадров, в нынешнем году предстоит сократить штат еще на 20%. Правда, и без этого в рядах сотрудников ведомства идет чистка. В прошлом году 46 прокуроров попались на коррупционной деятельности. Самая большая взятка, предложенная прокурору, — 200 тысяч долларов.

Есть и проблемы, по словам Луценко. В этом году на торговле и употреблении наркотиков попался один из районных прокуроров.

"Вопиющий факт – разоблачение сотрудника местной прокуратуры Запорожской области, который не только сам употреблял наркотики, причем на листах из уголовных производств, но и склонял других к их употреблению, в том числе сотрудников прокуратуры", – сказал Луценко.

Возмущенный генпрокурор распорядился принять меры.

"Прошу все областные прокуратуры провести проверку на наркозависимость всех подчиненных… соответствующие методики существуют. Понимаю, что это не предусмотрено нашим бюджетом, тем не менее добровольно, добровольно-принудительно все работники прокуратуры должны сдать кровь, волосы, ногти – любой метод приемлем, но чтобы все прошли тест на наркозависимость", – подчеркнул Луценко.

Проблемы с МВД

Говоря и росте криминала, генпрокурор заявил, что основные причины ухудшения криминогенной обстановки — война, безработица, дезорганизация правоохранительных органов.

"Именно в такой последовательности это обусловливает дальнейший рост преступности. В прошлом году зарегистрировано более 1 124 401 уголовных производство. По сравнению с прошлыми годами показатель вырос. На 10 тысяч населения совершается 138 преступлений. А в прошлом году раскрыто меньше 30% преступлений при общей норме 40%. В Киеве только 16%, в Одессе — 20%, в Киевской области – 22 процента раскрываемости", — подчеркнул Луценко.

При этом, как отметил генпрокурор, в рост пошли имущественные преступления – кражи, грабежи, разбои и так далее. В прошлом году было открыто 362 тысячи уголовных производств. Лидирует Киев и область, Днепропетровская и Запорожская области, в которых 312 тысяч потерпевших, "которые уже не доверяют правоохранительной системе". Преступность увеличилась вдвое. И прокуроры самых проблемных областях должны подать в ГПУ представления о том, справляются ли начальники областных управлений МВД следствия и розыска со своими обязанностями.

"Что нужно делать?! Усиливать работу патруля, но патруль не подчиняется начальнику областного УМВД. Новый начальник полиции обещал это исправить. Есть и другой метод – видео наблюдение. Но если в Киеве установлено 3 700 камер, то в Запорожье 47 на весь город, а в Днепре — 7 видеокамер и то, я уверен, что они вокруг "Белого дома" находятся", — отметил Луценко и приказал прокурорам провести с мэрами городов профилактическую работу, чтобы они нашли средства на камеры наблюдения.

Как заметил генпрокурор, вместо борьбы с преступностью МВД занимается манипуляцией с ЕРДР. Каждое десятое тяжкое преступление – разбои или грабеж, переквалифицируется на не тяжкое и потом закрывается по реабилитирующим обстоятельствам.

"Такое фармазонство, переквалификация с тяжкого на легкое, говорит о том, что там работает или бездарь, или предатель", — отметил прокурор и приказал увольнять с работы прокуроров, которые это не досмотрели.

Бизнес трясут все

Генпрокурора возмутило то, что вообще не ведется работа по борьбе с наркотиками, так как у них нет лицензии на работу после реорганизаций. По статистике, каждое второе преступление совершают наркозависимые. Также ничего не делается по борьбе с торговлей людьми.

В рост пошло количество ДТП, и большинство из-за плохих дорог. Луценко потребовал привлекать к уголовной ответственности дорожников, из-за которых происходят смертельные ДТП.

Фото со страницы ГПУ в Facebook Юрий Луценко

Главный прокурор был возмущен, что реальное противодействие организованной преступности не отвечает никаким требованиям.

"Вдумайтесь! Центральный аппарат СБУ и Нацполиции в прошлом году обезвредили три и две организованные группы. Дошло до того, что процессуальные руководители нашей "четверки" занимаются производствами по уклонению от налогов сети магазинов "Хэлен Марлен". Вместо того чтобы искать реальные преступные группы, идут к бизнесу, вешают их за ноги на деревья и ждут, когда из них выпадут червонцы. Мы договаривались при моем назначении – такая практика должна быть остановлена. Если дело искусственное, если есть какое-то вымогательство, звоните в инспекцию ГПУ или мне. Я о деле с "Хэлен Марлен" узнал от омбудсмена. А так же узнал о страшном деле СБУ. Оказывается из Австрии фирма возит наполнители для колбас с якобы наркотическим содержанием. Я так и вижу, как они стоят и думают, как бы начинить украинскую колбасу наркотиками. Руки прочь от бизнеса!"- сказал Луценко и распорядился сосредоточиться на ОПГ, которые занимаются кражами и разбоями, а так же незаконной добычей янтаря, песка и вырубкой леса, а не на уклонении от уплаты налогов, чем занимаются другие подразделения.

Тем не менее генеральный прокурор назвал имена троих народных депутатов, которых ГПУ планирует привлечь к ответственности за неуплату налогов

"У каждого из этих трех депутатов, а именно Супруненко (Александр Супруненко, внефракционный), Константиновского (Вячеслав Константиновский, внефракционный) и Шуфрича (Нестор Шуфрич, "Оппоблок") установлена неуплата налогов на сумму соответственно 60, 50 и 40 миллионов гривен", — заявил Луценко. Либо нардепы выплачивают названные суммы налогов, либо Верховная Рада даст разрешение на привлечение их к уголовной ответственности.

Неохотно, но генпрокурор затронул тему расследования дела Януковича и его команды. По его словам, прокуратура все еще работает над вопросом, кто привел страну к "нищете, противостоянию, войне и оккупации".

"С 2014 года следователями ГПУ расследуется десяток таких уголовных производств – продолжается расследование относительно Арбузова, Богатыревой, Каськива, Калетника, братьев Клюевых, где я не вижу заметной перспективы. В прошлом году сдвинулось дело по Табачнику, нашли и вернули часть помещений, которые он присвоил, но в суд дело не пошло", - сказал Луценко.

Также не продвигаются и дела по расследованию беспорядков на Майдане.

Юрий Луценко критиковал работу фискалов за то, что меньше всех перечислили денег в бюджет, хотя должны больше. Досталось и Минюсту за то, что гробят пенитенциарную систему.

Интересно одно — какие будут результаты после этой критики, ведь о росте преступности Луценко говорит не впервые, а МВД это все пропускает мимо ушей, и никакой управы на них никто не имеет.