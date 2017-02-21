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    Аваков: правоохранители - не чья-то частная армия

    (обновлено: )5802
    Глава МВД Арсен Аваков заверил, что правоохранительные органы объективно оценивают ситуацию во время проведения массовых мероприятий и осуществляют адекватные меры безопасности.
    МВС УКРАЇНИ, youtube

    Усиленные меры безопасности во время годовщины Майдана оправданы, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, комментируя недовольство по поводу установки рамок и других якобы чрезмерных мер безопасности.

    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото
    На злобу дня. О чем умолчал Аваков

    "Мне тоже это не нравится и кажется, что это портит внешний вид. Однако такими мерами мы пытаемся защитить людей от опасности. И я считаю, что мы делаем правильно", — сказал Аваков.

    Министр отметил, что изъятые у граждан во время вчерашних мероприятий в столице ручная граната, два самодельных взрывных устройства, самодельный пистолет и холодное оружие – весомые аргументы, которые вполне оправдывают усиленные меры безопасности.

    Правоохранители ежедневно отслеживают ситуацию и готовятся к обеспечению безопасности граждан во время запланированных массовых митингов возле Верховной Рады и Марша правых, добавил министр. 

    "Мы к этому готовы. Уже обсудили с организаторами вопросы безопасности. Будем ее обеспечивать. Но и на организаторов возлагаем ответственность. (…) Нет оснований волноваться, что мы потеряем над собой контроль. У нас в стране больше нет "внутренних войск Януковича" и "милиции Захарченко". У нас все в порядке с осознанием и с оценкой ситуации. В полиции и гвардии совсем другие люди на местах. И я предлагаю каждому это понять", — резюмировал Аваков.

    Ранее полиция Киева сообщала, что более 6 тысяч правоохранителей дежурят в усиленном режиме в центре столицы в связи с годовщиной Евромайдана, участников акций проверяют с помощью металлодетекторов и ручных металлоискателей.

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