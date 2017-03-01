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    Общество

    Гройсман поручил МВД усилить охрану Института нацпамяти в Киеве

    Тема:

    Декоммунизация в Украине (661)

    (обновлено: )8702
    Глава правительства Владимир Гройсман заявил, что также поручил министру внутренних дел взять под особый контроль расследование нападения на директора Института Нацпамяти Вятровича.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Владимир Гройсман, facebook

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости. Премьер Украины Владимир Гройсман поручил МВД усилить охрану Украинского института национальной памяти в Киеве, а также взять под особый контроль расследование нападений, которые в последнее время были совершены против учреждения и его руководства.

    Владимир Вятрович. Архивное фото
    Украинское фото
    Отчет и планы Вятровича: украинцам окончательно отобьют память

    Ранее директор учреждения Владимир Вятрович заявил, что неизвестные в ночь на среду подожгли входную дверь института. До этого в феврале неизвестные совершили попытку нападения на Вятровича на улице в Киеве.

    С инициативой об усилении охраны института в связи с этими инцидентами на заседании правительства выступил вице-премьер Вячеслав Кириленко. По его словам, нападения на институт, который занимается декоммунизацией на Украине, инициированы "извне", чтобы проверить, как украинская власть будет реагировать на подобные действия.

    "Арсен Борисович (глава МВД Украины Арсен Аваков – Ред.), займитесь этим вопросом, это еще один контур нагнетания напряжения в стране", — отреагировал Гройсман на просьбу Кириленко.

    Институт национальной памяти является одним из авторов закона "о декоммунизации". Ранее оно опубликовало список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

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