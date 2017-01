О чем пишут в мире: напряжение между США и Мексикой, часы "судного дня"

РИА Новости Украина

Президент Мексики отменяет визит в США. Газета Financial Times приходит к выводу, что планы нового президента США Дональда Трампа по строительству стены на границе с Мексикой и его заявления о пересмотре торгового соглашения НАФТА (о зоне свободной торговли в Северной Америке) потрясли отношения двух соседей до самого основания.

В четверг противостояние перешло на высший дипломатический уровень. Ранее Трамп подписал указ о строительстве стены, чтобы предотвратить поток нелегальной иммиграции. Трамп настаивает, что Мексика заплатит за это строительство. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето несколько раз повторял, что его страна не собирается платить за стену.

Тогда Трамп написал в Twitter, что в таком случае лучше отменить готовящийся визит Ньето в Вашингтон. После этого президент Мексики действительно отменил поездку.

В четверг в Белом доме заявили, что за стену на мексиканской границе можно будет заплатить путем введения 20-процентного налога на импорт из Мексики. Этот план уже вызвал критику со стороны ряда экспертов и политиков, указывающих, что его главными жертвами станут американские потребители.

Деловое издание указывает, что за 11 месяцев 2016 года США импортировали из Мексики товаров на 270 миллиардов долларов: таким образом, налог на эту продукцию составил бы гигантскую цифру, превышающую 54 миллиарда долларов. Сенатор-республиканец Линдси Грэм уже написал в Twitter: "Любое предложение, которое поднимает цены на пиво Corona, текилу или коктейли "маргарита", – это плохая идея. Очень грустно".

Стрелки "часов судного дня" все ближе к полуночи. "Часы судного дня" американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists, указывающие на угрозу глобальной катастрофы, перевели на 30 секунд вперед, теперь они показывают без двух с половиной минут полночь. Об этом пишут USA TODAY, Washington Post, New York Times, Hill, TIME.

"Часы судного дня" были придуманы в 1947 году. До сегодняшнего дня самый угрожающий показатель был на пике холодной войны между СССР и США в 1953 году – 3 минуты до полуночи (что означает глобальную катастрофу). Дальше всего человечество было от апокалипсиса в 1991 году, когда распался СССР, считают авторы журнала. С 2010 году стрелка виртуальных часов вдвое сократила дистанцию от "часа икс" — с 6 до 2,5 минут.

Среди главных угроз человечеству журнал в этом году выделил ядерное оружие и изменение климата. По мнению ученых, в 2016 году Россия и США, обладающие 90% мирового ядерного оружия, сохранили расхождение во мнении по ряду несущих угрозу вопросов и активно модернизировали свои ядерные силы.

Другие вызывающие тревогу факторы: ядерные испытания КНДР, противостояние Индии и Пакистана, а также заявления Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании. Особенно обеспокоили его заявления об использовании и наращивании ядерного потенциала, а также предложения пересмотреть Парижское соглашение по климату. Будущее соглашения по иранскому атому при администрации Трампа тоже стоит под вопросом, пишет журнал.

Законная, реальная и прозрачная: Фийон о работе своей жены. Французские СМИ активно обсуждают внезапно разразившийся скандал вокруг супруги бывшего премьера Франсуа Фийона, считающегося фаворитом в борьбе за пост главы государства на предстоящих весной выборах.

В предвыборную кампанию кандидата вмешалась публикация сатирического издания Canard Enchaine, согласно которой Пенелопа Фийон восемь лет получала деньги как парламентский помощник своего мужа, но в действительности не исполняла этих обязанностей. Национальная финансовая прокуратура уже открыла предварительное расследование по статьям о присвоении государственных средств и сокрытии этого преступления.

"Нет ни малейшего сомнения, что эта работа была законной, реальной и совершенно прозрачной", – цитирует газета Figaro заявление Фийона.

Экс-премьер сообщил, что жена помогает ему со времени его первого депутатского мандата, полученного в 1981 году. Он отметил, что кроме жены ему помогали двое сыновей-юристов и также получали за это вознаграждение, пока в 2013 году он решил отказаться от услуг членов семьи. Штаб заявляет, что Фийон не намерен вносить изменения в свою кампанию и в воскресенье, как и планировалось, выступит на предвыборном митинге.

"Настроение боевое", – цитирует издание представителя команды кандидата.

Между тем газета Monde отмечает, что Фийон пообещал сняться с выборов, если сам станет фигурантом расследования.

Штайнмайер о Сирии, демократии и Трампе. Немецкая газета Sueddeustche Zeitung напечатала интервью покидающего пост главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Министр высказался по целому ряду важнейших тем мировой политики: конфликту на Украине, войне в Сирии, судьбе иранской сделки, положению демократии и президентству Трампа. Сирийский кризис Штайнмайер назвал "хронологией упущенных шансов", а минские соглашения "плотиной", которая сдержала конфликт на востоке Украины, не позволив ему распространиться на всю страну. О новом американском президенте министр высказался осторожно.

"Нам остается рассчитывать, что позиция президента будет отличаться от позиции участника президентской гонки. Все таки речь идет не о мелочах, а о принципиальных вопросах нашего самосознания, таких, как отношение к пыткам", – сказал Штайнмайер.

Ранее Трамп сказал, что поддерживает пытки подозреваемых в терроризме. В среду Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что завершает свою работу на посту главы МИД ФРГ. Ожидается, что его место займет председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Зигмар Габриэль.

Ученые создали "химеру" человека и свиньи. Впервые в истории ученым удалось вырастить в своей лаборатории эмбрион, сочетающий в себе клетки человека и свиньи.

В биологии организм, состоящий из генетически разнородных клеток, называют" химерой". Первым текст исследования опубликовал научный журнал Cell, после чего новость стремительно разошлась по мировым СМИ. Об удивительном опыте пишут Washington Post, TIME, Guardian, Telegraph, Independent, New York Times и другие.

Ученые внедрили человеческие стволовые клетки в эмбрион свиньи и поместили получившийся организм в матку свиньи, где он рос в течение 28 дней. По прошествии этого времени стволовые клетки развились в предшественников различных типов тканей: сердца, печени и нервных клеток.

Однако, как установили ученые, гибрид человека и свиньи оказался "очень неэффективным". Из более чем двух тысяч подсаженных свиньям гибридов развиваться как химеры стали лишь 150 организмов. Но на сегодняшний день этот опыт стал самым успешным из тех, что проводились в этой области.

Ученые полагают, что в будущем эта технология поможет выращивать человеческие органы в животных. Потом генетически идентичные с пациентом органы можно будет использовать для трансплантации или тестирования новых лекарств.