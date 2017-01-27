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    Мэй намерена заключить новое торговое соглашение с США

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    По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, новая торговая сделка между Британией и Америкой должна помочь росту экономик обеих стран и дать высококвалифицированные, высокооплачиваемые рабочие места для рабочего класса.
    Тереза Мэй. Архивное фото
    REUTERS Kirsty Wigglesworth/Pool

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй надеется на заключение нового торгового соглашения с США, соответствующего национальным интересам обеих стран.

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    REUTERS Toby Melville
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    "Новая торговая сделка между Британией и Америкой должна работать для обеих сторон, соответствовать национальным интересам обеих стран. Она должна помочь росту наших экономик и дать высококвалифицированные, высокооплачиваемые рабочие места для рабочего класса в Британии и США", — сказала Мэй, выступая перед членами Республиканской партии в Филадельфии.

    Мэй в ходе визита в США планирует в пятницу встретиться с новым президентом Дональдом Трампом. Ранее сообщалось, что одной из важнейших тем в свете предстоящего выхода Великобритании из ЕС станут перспективы заключения британо-американского соглашения о свободной торговле.

    Трамп ранее заявлял, что готов заключить соглашение в кратчайшие сроки, однако в любом случае речь о соглашении не может идти до выхода Великобритании из ЕС, что, в свою очередь, не может произойти раньше, чем через два года.

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