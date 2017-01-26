Доля банков РФ в Украине снизилась в 2016 году с 15% до 8,8%

РИА Новости Украина

Доля российских банков на украинском рынке снизилась в 2016 году с 15% до 8,8%, следует из интервью журналу "Новое время" главы Национального банка страны (НБУ) Валерии Гонтаревой.

"Доля российских банков на украинском рынке снизилась с 15% до 8,8%", — цитируется Гонтарева в новости на основе интервью. Глава НБУ не уточняет срок, за который произошло снижение, но активы российских банков в этой стране в начале 2016 года как раз несколько превышали 15% от всех банковских активов на Украине.

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По ее словам, регулятор не вывел эти учреждения с рынка, так как они "докапитализировались в полном объеме".

"Они сконвертировали материнское заимствование миллиардов долларов на покрытие своих дыр в капитале. Они ничего у нас не украли", – пояснила Гонтарева.

По словам главы Нацбанка, эти дыры у российских банков появились из-за того, что они ранее активно кредитовали компании в Донбассе.

"Например, у нас есть один банк с российским происхождением капитала, у которого 80% активов было в плохих кредитах, когда средняя цифра по системе составляла 40-50%", – рассказала Гонтарева.

Она пояснила, что из 3,8 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций в 2016 году, о которых недавно заявил первый вице-премьер, министр экономического развития Степан Кубив, 1 миллиард — российские деньги материнских структур, направленные для докапитализации своих украинских дочек.

Всего в Украине работают восемь "дочек" российских банков: украинские Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, "Неос" (также принадлежит Альфа-групп), БМ-банк ("внучка" ВТБ), Проминвестбанк ("дочка" ВЭБа), VS Bank ("дочка" Сбербанка) и "Форвард" (принадлежит банку "Русский стандарт"). В 2016 году они столкнулись с необходимостью по требованию Нацбанка Украины доначислить значительные резервы: регулятор потребовал сделать их 100%-ными по активам в Донецкой и Луганской областях. По сути, речь идет о кредитах предприятиям на неподконтрольной Киеву территории (ДНР и ЛНР), сообщают РИА Новости.

Как следствие, "дочки" банков РФ на Украине лидировали по убыткам по итогам первого полугодия 2016 года. Наибольшие убытки за этот период получил украинский ВТБ — 5 миллиардов гривен (около 198 миллионов долларов). За ним следует Проминвестбанк, принадлежащий ВЭБу, с убытками в 3,05 миллиарда гривен (около 120,5 миллиона долларов). На третьем месте — украинский Сбербанк с показателем в 3,03 миллиарда гривен. Чистую прибыль получили только два банка из восьми: Альфа-банк (около 51,1 миллиона долларов) и VS Bank (1,9 миллиона долларов).

Гонтарева в июне заявляла, что российские банки не развивают свой бизнес в стране, а постепенно его сворачивают. В СМИ же на этом фоне время от времени появляются публикации о намерениях того или иного российского банка уйти с украинского рынка. При этом если Сбербанк отрицает такие планы, заявляя, что намерен продолжать работать на Украине, несмотря на сложную политическую ситуацию, то ВТБ, напротив, принял решение закрыть БМ-банк и пытался продать украинский ВТБ, а, не найдя покупателей, постепенно сворачивает его бизнес.