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    Экономика

    Кущ: более 50% банковской системы Украины будет в руках государства

    Тема:

    "ПриватБанк" - национализация или рейдерство (210)

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    Финансовый эксперт Алексей Кущ в эфире ГС проанализировал, насколько велика вероятность того, что ставки на депозиты в украинских банках снизятся.
    Финансовый эксперт Алексей Кущ
    Кадр видео канала "Радио вести"

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Банки снизят процентные ставки. Так, по мнению финансового эксперта Василия Невмержицкого, к весне ставки по депозитам в гривне снизятся до 12-13% годовых. Снижение ставок может инициировать и сам Нацбанк. Например, уменьшив их в подконтрольных государству банках, которые являются крупнейшими в банковском секторе. Эксперты прогнозируют, что следствием станет увеличение кредитования, но не потребительского, а в реальном секторе экономики.

    Доллары и гривны
    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    Насколько велик шанс, что депозитные ставки снизятся, в эфире радиостанции "Голос Столицы" проанализировал советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ.

    "Вы знаете, я думаю, что с большей долей вероятности можно ожидать, что ставки, действительно, начнут снижаться с уходом нескольких игроков, которые играли на повышении процентных ставок, с рынка. И учитывая, что 52% банковской системы сейчас будет заключено в руках государства, я думаю, что ставки будут снижаться", — спрогнозировал эксперт.

    Правительство Украины 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации "ПриватБанка" — крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка", правительство гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранение средств его клиентов. Министр финансов Александр Данилюк заяви, что государство, вероятно, может продать банк через 6-9 месяцев.

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