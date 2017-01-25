Золотарев о политических банкротах НФ и ура-патриотизме

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Главными возмутителями спокойствия в информационном пространстве в первые недели нового года неожиданно для многих стали депутаты "Народного фронта". Стрельба Сергея Пашинского, покушение на Антона Геращенко, громкие заявления Александра Турчинова и Андрея Тетерука, разговоры о возвращении Арсения Яценюка— все это, по мнению специалистов, является ни чем иным как попыткой любой ценой засветиться в СМИ накануне возможных парламентских выборов.

От том, что в воздухе запахло досрочными выборами, которые активизировали отечественный политикум говорит и политолог, директор Центра "Третий Сектор" Андрей Золотарев.

"Возможность досрочного плебисцита все как один отрицают, но тем не менее к нему готовятся. "Народный фронт" превратился в токсичный политический актив, не имеющий никаких перспектив. Это означает, что на его обломках следует ожидать появления нескольких политических проектов. Группа Авакова и Турчинова очевидно намерена застолбить за собой радикальную патриотическую нишу. За неимением каких-либо успехов нужен образ врага, от которого они защищают страну. В этом и заключается их миссия. Это позволяет увести дискурс от того, что результаты оказались противоположными обещаниям, с которыми "НФ" шел на выборы в 2014-м году", — говорит эксперт.

По словам Золотарева, здоровую конкуренцию "Народному фронту" может составить президент Петр Порошенко,

"После закрытия печально-известной липецкой фабрики "Рошен" глава государства будет усиливать антироссийскую риторику. Глава государства также будет пытаться микшировать свои провалы ура-патриотизмом, который всегда был последним прибежищем негодяев. Очевидно, что на эту нишу нацелились очень многие из политических банкротов, обещавших стране жизнь по-новому. Не удивительно, что градус радикализации будет только повышаться. Последние заявления Турчинова, Авакова, фейк-покушение на Геращенко стоят в этом же ряду", - подытожил он.